Presso Ic Casale una sezione a indirizzo Tecnologico Idee

BRINDISI - L’istituto comprensivo Casale di Brindisi per dare forma concreta ad attività che già da tempo lo caratterizzano per quantità e qualità, attiverà, per il prossimo anno scolastico 2024/25, una sezione a indirizzo tecnologico Idee (indirizzo tecnologico per l’innovazione digitale e l’educazione ecologica) con un approfondimento delle tematiche relative all’innovazione digitale, all’educazione ecologica, allo sviluppo sostenibile; in poche parole un nuovo percorso curvato sulla transizione ecologica e digitale con l’integrazione nei curricola di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze Stem/Steam, digitali e di transizione e sostenibilità ecologica.

I percorsi didattici sono strutturati in continuità tra i diversi ordini di scuola e, per la secondaria di I grado, in sinergia con l’Iiss “E.Majorana”, con la finalità di formazione ed orientamento degli studenti.

Il nuovo indirizzo tecnologico Idee è inserito all’interno di un macro progetto di una scuola innovativa che permetta ai bambini e ai ragazzi di dominare gli strumenti tecnologici che fanno parte della loro quotidianità. Esso coniuga la tradizione umanistico-scientifica della tradizionale Scuola Secondaria di Primo Grado con le conoscenze necessarie a vivere da protagonisti la transizione digitale ed ecologica in atto. Sono le competenze tecnico-scientifiche da cui dipenderanno sempre di più le professioni del futuro, unite a competenze non cognitive, come maturità emozionale, capacità relazionale, comunicazione verbale e non verbale.