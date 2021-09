Children's Festival: confronto, divertimento e riflessioni

Chiusa la prima edizione che ha avuto come ospite speciale il cantante pugliese Al Bano Carrisi

FRANCAVILLA FONTANA - Si è conclusa, positivamente, la prima edizione del Children's Festival, organizzata dall'ambito territoriale sociale numero 3 di Francavilla Fontana in collaborazione con le amministrazione dei 6 Comuni aderenti al medesimo ambito: Francavilla Fontana, Ceglie Messapica, San Michele Salentino, Oria, Carovigno e Villa Castelli. Ospite speciale il cantante pugliese Al Bano Carrisi.

Il viaggio "spaziale" ha coinvolto i bambini e le bambine che hanno frequentato i centri estivi comunali gestiti dall'ambito in collaborazione con le Cooperative sociali “L'Ala” di Villa Castelli assieme al centro accademico musicale, la Scuola Calcio e la parrocchia Vincenzo De Paoli, “Etria” di Carovigno assieme all ‘Avis Odv, l’Avlss Odv e l’Atletica Carovigno, “Amici di Leonardo” di San Michele Salentino, la cooperativa Zemer di Oria assieme all’Associazione Culturale 72024 e la Protezione Civile, l'Asd Elia's Sport Center assieme

al LifeGym Center e la scuola musicale comunale della Città di Francavilla Fontana diretta dal

maestro Curto.

"Come ogni percorso degno di questo nome ci ha fatto crescere, confrontare e riflettere - commenta il direttore dell'ambito - Gianluca Budano. Al nostro fianco ci sono stati dei piccoli compagni di viaggio ma che, attraverso il dialogo con il maestro Al Bano, ci hanno dato dei grandi insegnamenti. Questi piccoli eroi hanno imparato a presentarsi e conoscersi come squadra comprendendo l’importanza della condivisione e

affrontando temi anche delicati come quello della disabilità e dell’educazione al successo".

Nell'ultima tappa, a Villa Castelli, tra gli ospiti l assessore regionale al Welfare Rosa Barone ed i consiglieri regionali Maurizio Bruno e Luigi Caroli (presenti, rispettivamente, a San Michele Salentino e Ceglie Messapica): un passo in avanti verso una dimensione regionale.