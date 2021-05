Vela ed inclusione sociale, al via il progetto "Sereno Variabile"

Una mattinata in barca a vela per ragazzi e ragazze con disabilità delle province di Lecce e Brindisi, una esperienza unica resa possibile dal progetto “Sereno Variabile” nato su iniziativa dei comitati provinciali Acsi di Lecce e Brindisi in collaborazione con i centri salute mentale del territorio pugliese e parte integrante del “Programma regionale di turismo sociale e inclusivo”. Una occasione di sicura inclusione sociale in un contesto in cui sperimentare lo spirito collaborativo è indispensabile. Una opportunità rara per ammirare le bellezze del territorio da un nuovo punto di vista e vivere una avventura di forte arricchimento personale. Le uscite in mare saranno vissute assieme ad istruttori Acsi abilitati all’insegnamento della vela e delle tecniche marinare e avranno la durata di circa tre ore.

Durante l’uscita gli istruttori condivideranno con i ragazzi e le ragazze la possibilità di tenere fra le proprie mani il timone dell’imbarcazione, fornendo informazioni sulla sicurezza e sui venti e insegnando loro le tecniche con cui realizzare i nodi marinari. Il progetto prevede due fasi. Si parte sabato 29 maggio alle 9.30 con i ragazzi e le ragazze del centro diurno "Pegaso Csm Asl Brindisi" che salperanno per il loro giro in barca dal porticciolo turistico di Brindisi. Un secondo gruppo, con i ragazzi e ragazze del territorio di Lecce, veleggerà sabato 26 giugno sempre dalle 9.30 e con partenza dal porticciolo brindisino.

Le imbarcazioni saranno messe a disposizione dall’Acsi comitato provinciale di Lecce e dall’Asd Viacolvento “Mirko Gallone” di Brindisi.