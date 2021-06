Sequestro lido Sant'Anna: manifestazione del "Comitato dei clienti"

Domenica prossima gli storici avventori dello stabilimento si ritroveranno all’ingresso della struttura per manifestare il loro dissenso per la situazione che ha portato al provvedimento di sequestro. “In questo stabilimento balneare – si legge in una nota del “Comitato clienti di lido Sant’Anna" - ci sono famiglie che attualmente sono alla quinta generazione, generazioni che sin dal 1965 sono cresciute a lido sant'Anna, diventando una grande famiglia che insieme alla storica famiglia Cariulo, firmano la grande famiglia di lido Sant'Anna”.

“Da anni a Brindisi – si legge ancora nella nota del comitato dei clienti di Sant’Anna - si aspetta il famoso piano della costa. Tutti i progetti presentati sono tutti stati respinti, perché il terreno risulta tutt'oggi terreno agricolo, e mai nessuna amministrazione sia Comunale che Regionale ha provveduto a tale incombenza”.

“Tutti noi frequentiamo lido Sant'Anna da oltre 50 anni, e nessuno di noi ha mai visto in quel terreno coltivare qualcosa, ma ha visto crescere tanti professionisti in qualsiasi settore, e grandi campioni di basket. Inoltre ribadiamo che noi, come cittadini di Brindisi, vogliamo la spiaggia con le cabine per famiglie, perché i brindisini amano fare il picnic in spiaggia: noi non siamo amanti di lettini ed ombrelloni in fila infinita”.