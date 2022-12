Capodanno, controllo della velocità con Telelaser sulla provinciale Squinzano-Cellino

CELLINO SAN MARCO - La Provincia di Lecce ha diramato il nuovo calendario dei controlli sulle strade di propria competenza. A occuparsene, con autovelox e telelaser, saranano gli agenti della polizia provinciale, secondo un preciso ruolino di marcia che prevede ogni giorno una zona diversa, nella fascia oraria fra le 7 di mattina e le 19 di sera. Tra le provinciali monitorate anche la Squinzano-Cellino (sotto il calendario completo).

Calendario autovelox gennaio 2023

A capodanno, saranno adoperati autovelox mobili per vagliare il traffico sulla strada provinciale 15 Galatina-Copertino e i telelaser sulla strada provinciale 95 Squinzano-Cellino. Via via, seguiranno fino al 31 gennaio 2023 tutte le altre arterie, secondo un calendario. Da ricordare che è sempre attiva, 24 ore su 24, la postazione fissa sulla strada provinciale 04 Lecce-Novoli, al chilometro 5+760, in direzione del capoluogo.