Psicologo di base in Puglia: pubblicata la graduatoria dei professionisti

"Un ulteriore passo in avanti verso la realizzazione di un bisogno collettivo che testimonia quanto il benessere psicologico non debba essere considerato un lusso". Il commissario straordinario dell'Ordine delle psicologhe e degli psicologi della Regione Puglia, Giuseppe Luigi Palma, commenta con soddisfazione la pubblicazione della graduatoria provvisoria dei professionisti psicologi che hanno risposto all'avviso pubblico bandito dalla Regione per il reclutamento dei professionisti. Ogni distretto sanitario pugliese sarà dotato di uno psicologo di base e le cittadine e i cittadini potranno accedere a questo servizio gratuitamente.

La dimensione psicologica non è meno importante della salute fisica. In questo contesto la figura dello psicologo di base faciliterà l'accesso e la fruizione delle prestazioni psicologiche nella fase iniziale delle situazioni di disagio psicologico, proprio per evitare il rischio di cronicizzazione con costi notevoli sia in termini economici che di sofferenza.

"Il ringraziamento - conclude lo psicologo - va al presidente della Regione, Michele Emiliano, alla presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone, all'intero governo regionale e naturalmente ai dirigenti e funzionari che stanno lavorando affinché la Puglia si doti di questa importante figura, a vantaggio innanzitutto dei cittadini pugliesi. L'Ordine regionale è pronto a garantire il proprio sostegno".