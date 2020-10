Al via raccolta degli occhiali usati: ecco come donare

OSTUNI - Ottobre è il mese della sensibilizzazione all'importanza della vista e per questo il Lions Club Ostuni Host ed il Lions Club Ostuni Città Bianca hanno deciso insieme di rafforzare il progetto della "Raccolta degli occhiali usati" a favore del Centro Italiano Lions per la Raccolta degli occhiali usati.

“E’ un service che non rappresenta un costo per chi dona e aiuta chi lo riceve a recuperare la vista e spesso l’autonomia. E’ una attività in cui il nostro club ha dedicato passione ed impegno fin dalla sua nascita perché riconosciamo le potenzialità di questa attività” questo è quanto dichiarato da Serena Chiarelli presidente del Lions Club Ostuni Città Bianca.

“La raccolta occhiali usati è a mio parere un service nel service, un unico atto con due finalità nobilissime: da una parte il riciclo dell'occhiale, donargli una nuova vita, e dall'altra la possibilità di ridare una vista ottimale a chi purtroppo non può permetterselo. Basta un semplice gesto come questo per aiutare, ed è forse proprio la semplicità di questo service che da anni attrae e spinge noi Lions raccogliere sempre più!” ha dichiarato Domenico Pezzolla Presidente Lions Club Ostuni Host.

Ecco tutti i punti dove si può donare

Ostuni

Ottica Pomes - Viale Pola, 35; Ottica Carrozzo - Piazza Italia, 31; Ottica Nacci - Via Francesco Rodio; Moro Fotottica di Moro Giovanni - Via Papa Giovanni XXIII, 54; Scuola Enrico Pessina - Piazza Italia, 11; Farmacia D'alò Dottor Raffaele - Largo Bianchieri, 23; Farmacia Aurora Dr. Anna Giulia - Viale Pola, 63; Scuola Media Statale "Barnaba-Bosco" - plesso Barnaba; Farmacia Matarrese – Carparelli - Via Padre Serafino Tamborrino, 52

Casalini

Farmacia Matarrese – Carparelli

Carovigno

Ottica Zizza – Via Santa Sabina, 355; Ambulatorio Dott.Angelo Faggiano - Via Gemelli, 4; Farmacia Farmaworld - Via Maria Montessori, 6, Parafarmacia degli Angeli Dott.ssa Germana Palmisano - Via Foggia, 54; Istituto Professionale Statale per i servizi Alberghieri e per la Ristorazione Sandro Pertini

Mesagne

Ottica Marangio – Via Ugo Granafei, 8

Per aggiornamenti seguite l’evento Facebook: https://fb.me/e/3aSAWMmGP. Potete scattare una foto della vostra donazione e postarla direttamente sull’evento, o inviarla alle pagine Facebook:; Lions Club Ostuni Città Bianca https://www.facebook.com/LionsClubOstuni; Lions Club Ostuni Host https://www.facebook.com/Lions-Club-Ostuni-Host-427294600784186

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per ulteriori informazioni: 320.6293863; 347.3653523