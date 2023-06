"Ti racconto l'antimafia" ripartono i Campi della legalità di Arci Brindisi

MESAGNE - Al via lunedì 19 giugno “Ti racconto l’antimafia”, l’edizione 2023 dei Campi della legalità promossi e realizzati da Arci Brindisi, in collaborazione con I-Next, in programma a Mesagne fino a domenica 25 giugno. Una settimana di vita in comune, durante la quale ragazze e ragazzi tra i 14 ed i 18 anni avranno la possibilità di visitare beni confiscati e incontrare parenti di vittime innocenti di mafia, associazioni e rappresentanti delle istituzioni impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, oltre a condividere momenti di socialità.

I giovani partecipanti, inoltre, incontreranno noti giornalisti e podcaster e, con il supporto degli operatori di I-Next, parteciperanno alla produzione di un proprio podcast. Un’esperienza dal forte significato culturale e sociale, quindi, ma anche l’occasione per acquisire competenze legate al mondo della comunicazione e dei nuovi media. Per contrastare la mafia, occorre che anche l’antimafia attecchisca e si radichi nei nostri territori. Per questo, il programma dei Campi prevede anche incontri aperti alla cittadinanza, di cui nei prossimi giorni sarà dato spazio sulle pagine social di Arci Brindisi.

È ancora possibile iscriversi ai Campi compilando il modulo al seguente link: https://bit.ly/tiraccontolantimafia2023.