La recensione di un turista in vacanza in Puglia: "Paese, campagna e mare sono sporchi"

SAN PIETRO VERNOTICO – Mentre opposizione e maggioranza e sostenitori dell’opposizione e della maggioranza si fanno la guerra sui social a colpi di fotografie che mostrano sporcizia e disservizi (in alcuni casi sono stati riesumati articoli di giornale risalenti a 11 anni fa), i turisti da San Pietro Vernotico scappano. Nel vero senso della parola. E non scappano perché leggono post o servizi giornalistici “denigratori” (secondo alcuni non si dovrebbe fare ‘cattiva pubblicità al paese’), ma perché vivono in prima persona il degrado.

Qualche settimana fa un cittadino francese aveva prenotato un alloggio a San Pietro Vernotico attraverso una piattaforma on line, doveva restarci per circa una settimana. Era il periodo di Pasqua. Improvvisamente il viaggiatore, che prima di San Pietro era stato anche in altre città italiane, ha avvisato i proprietari che doveva anticipare la partenza. Nulla di strano, inizialmente si è pensato a motivi personali. Ma i proprietari hanno voluto vederci chiaro e soprattutto assicurarsi che i motivi della partenza anticipata non erano legati a problemi con l'alloggio. Così hanno chiesto delucidazioni scoprendo che il turista aveva deciso di andare via prima del previsto perché stanco di vedere sporcizia attorno a sé. Possibile? Avrà esagerato. Sarà stata una scusa. L’uomo carica la macchina e torna a casa.

Ma dopo qualche tempo arriva la recensione con i complimenti per l’alloggio e la professionalità dei proprietari e le critiche sul paese che al tempo stesso elogia per la posizione strategica (un grande punto di forza forse solo gli operatori economici hanno colto). “L’appartamento è una tappa interessante per i viaggiatori che si recano in Grecia con il traghetto. Passeggiate interessanti nei dintorni, per i più temerari c'è una pseudo pista ciclabile che permette di raggiungere il mare senza troppe difficoltà”.

“Uno dei maggiori problemi nel territorio di San Pietro Vernotico è che il paese, la campagna e il mare sono sporchi e contaminati da rifiuti e schifezze di ogni genere. È triste a dirsi, ma è uno sport nazionale nel Sud Italia gettare tutto in libertà. Spero che un giorno gli abitanti di questa bellissima regione ne prendano coscienza”.

Sicuramente qualcuno non approverà questa riflessione, pensando all’ennesimo tentativo di mettere in cattiva luce il territorio. In fondo è la recensione di un solo turista tra i tanti che visitano la Puglia e San Pietro Vernotico. Ma il paese è sporco e questo non lo si può negare. Una settimana fa si è svolto un evento pubblico che ha coinvolto centinaia di persone. Un corteo ha attraversato via Brindisi e chi ha percorso il marciapiede ha dovuto fare lo slalom tra escrementi di piccioni incrostati. I parchi giochi sono inaccessibili a causa dell’erba alta per chi soffre di allergie.

La marina sta diventando una discarica a cielo aperto così come le campagne circostanti. Certo la colpa è dell’inciviltà. I primi a non voler bene al territorio sono quei cittadini senza scrupoli che decidono di sporcare i luoghi pubblici solo perché non hanno intenzione di rispettare il calendario della raccolta differenziata. Ma qualcosa probabilmente non sta funzionando. Anche negli anni passati era così? Può essere vero ma la domanda è: si deve continuare a percorrere la stessa strada e offrire ai turisti e a tutti i cittadini la cartolina di un territorio in degrado? Oppure rigraziare questo turista e rimboccarsi le maniche per un paese più pulito?

