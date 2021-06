Regata Brindisi - Corfù, le modifiche alla viabilità in città

BRINDISI - In occasione della partenza della regata Brindisi-Corfù, il 12 giugno dalle 18 alle 21 su viale Regina Margherita ci sarà il divieto di transito per tutti i veicoli, esclusi i mezzi di emergenza. Sarà invertito il senso di marcia di piazza Vittorio Emanuele II, nel tratto stradale tra corso Garibaldi e via Filomeno Consiglio, il cui flusso veicolare da via del Mare a via Filomeno Consiglio sarà regolato dalla polizia locale.

Il 13 giugno, dalle 7.30 alle 11, su via Punta Penna-Materdomini (litoranea), sino all’intersezione di via Maestri del Lavoro, è istituito il senso unico di marcia in direzione nord. Sempre il 13 giugno dalle 7 alle 11, sulle vie Materdomini e Torpediniera Climene è istituito il divieto di transito a tutti i veicoli ed è fatto divieto alle persone e ai veicoli di ogni genere di accedere alla Diga di Punta Riso.