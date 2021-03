A Brindisi si investe nel welfare e nel sociale a favore di tante categorie di utenti

A distanza di un anno dall’inizio della pandemia, si cominciano a tirare alcune somme a livello sociale. L’emergenza ha avuto, in alcuni casi, un effetto disgregante sulla società, lasciando spesso a sé stesse le fasce più deboli o più bisognose della popolazione. Anziani e disabili non autosufficienti hanno avuto grosse difficoltà nella gestione del quotidiano, gli operatori della sanità, medici, infermieri e OSS, sappiamo tutti quali sacrifici hanno dovuto affrontare a livello personale e famigliare nella lotta senza quartiere contro il virus, ma anche categorie più specifiche come le future mamme alle prese con l’infezione da Covid e persino i futuri sposi hanno avuto i loro problemi, vedendo offuscati i progetti di una nuova vita felice insieme.

Insomma, il presente e il futuro sono stati messi seriamente in ginocchio e a farne le spese sono state principalmente le famiglie e le fasce più delicate della comunità. In casi come questi, avere il supporto delle istituzioni diventa fondamentale e, almeno in un caso, più di una risposta concreta, si è avuta.

Tutte le misure per il welfare pugliese attivate nel 2020 e previste per il 2021

Il buon esempio lo ha dato e continua a darlo la città di Brindisi, che ha deciso di seguire la Regione Puglia nelle diverse politiche sociali e di welfare che questa ha messo in campo nei confronti delle categoria di popolazione già citate, sia nell’anno appena passato che in previsione del 2021. Vediamo allora quali sono queste misure e quali i loro obiettivi prioritari.

Per le future mamme è stato aggiornato il Protocollo Covid per il percorso nascita. Obiettivo della misura è sostenere le gestanti, sospette o confermate Covid-19, dal momento della visita preconcezionale fino al primo semestre di vita del bambino, garantendo a madri e figli un’assistenza anche in emergenza sanitaria e riducendo al minimo il rischio di contagio, attraverso la standardizzazione di procedure condivise in tutta la Regione Puglia.

Altra categoria tutelata è quella rappresentata da anziani e disabili a diversi livelli di invalidità. Per i casi più gravi, riguardanti chi non è autosufficiente, l’amministrazione cittadina ha finanziato per tutto il 2020 assegni di cura del valore di 800 € mensili. Una misura che ha riguardato quasi 7.700 cittadini pugliesi trovatisi in difficoltà a causa della contrazione dei servizi domiciliari, derivata dalle restrizioni da Covid-19. Al contempo, la città ha confermato il servizio “Progetti di vita indipendente”, con il quale nel 2021 sosterrà progetti di assistenza e autonomia dedicati proprio alle persone con disabilità.

Sempre anziani e disabili non autosufficienti potranno usufruire, insieme alle rispettive famiglie, anche di buoni servizio vincolati al sostegno per il pagamento delle rette di frequenza presso servizi a ciclo diurno semi-residenziale e servizi domiciliari.

Ma se da un alto c’è assistenza, dall’altro l’amministrazione brindisina non si è dimenticata di chi, in questi mesi, ha lottato giorno e notte, sacrificando famiglia e tempo libero, contro il virus: per tutti gli operatori della sanità pugliese impegnati nell’emergenza Covid-19 a vari livelli, è stata data una gratifica in busta paga per i due mesi più intensi del 2020, quelli a cavallo tra marzo e maggio. Un riconoscimento economico volto a premiare lo sforzo e la professionalità degli operatori che andrà da un minimo di 400€ a un massimo di 2.500€ a seconda dell’effettivo numero di ore trascorse in trincea e della mansione sostenuta nella lotta al virus.

Da ultimo, ma non meno importante, la città ha deciso di andare incontro alle esigenze delle famiglie pugliesi, di quelle già affermate e di quelle che si sono appena costituite. Se nei confronti delle prime sono stati attivati interventi, anche fiscali ed economici, a sostegno delle responsabilità genitoriali e della tutela dei minori, nei riguardi di tutti i promessi sposi che sono convolati a nozze nel 2020, si è provveduto a un “regalo di nozze” anticipato di 1.500 €, sotto forma di Bonus matrimonio: uno sconto sui costi delle feste nuziali, richiedibile dalle aziende fornitrici di servizi dedicati.

Insomma, Brindisi e la Regione Puglia hanno deciso di stringersi attorno ai propri cittadini più bisognosi nei momenti più delicati della loro vita e sostenerli nella gestione del quotidiano nell’ottica e nella speranza di poter garantire alla società intera un futuro più roseo.