Resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale: arrestato un uomo, deve espiare 4 mesi di carcere

OSTUNI - Un 40enne di Ostuni è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzione penale della Procura della Repubblica di Brindisi, perchè deve espiare la pena di 4 mesi e 20 giorni di reclusione, per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, commesso a febbraio 2022.

L'arresto rientra nell’ambito di una serie di servizi disposti dal comando provinciale carabinieri di Brindisi, finalizzati alla prevenzione dei reati e per assicurare serenità e sicurezza della cittadinanza anche in prossimità delle festività natalizie. A Ostuni, nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Fasano hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio con l’impiego di pattuglie dedite ai controlli lungo le vie e nelle piazze maggiormente frequentate, nonché in prossimità dei luoghi interessati dalla movida e degli istituti scolastici. Nel corso di questo servizio, sono state identificate alcune decine di persone, sottoposti a controllo diversi esercizi pubblici e vari autoveicoli, nonché accertate e contestate alcune violazioni al codice della strada.