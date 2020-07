Ostuni: riapre al pubblico l'ufficio di informazioni turistiche

OSTUNI - A seguito della chiusura forzata imposta dalle norme in materia di contenimento del virus Covid-19, giovedì 23 luglio riaprirà al pubblico l’ufficio Iat di Ostuni. Una attenta riorganizzazione per la riapertura in sicurezza, associata alla professionalità degli operatori addetti al servizio, consentirà la riattivazione di tutti i servizi di utilità e supporto al turista.

Presso l’ufficio, aperto nel periodo estivo tutti i giorni dalle 10:00 alle 21:00, turisti, visitatori, residenti, enti, operatori economici e associazioni potranno trovare le informazioni e le indicazioni sugli attrattori turistici della città, sui mezzi di trasporto, le attività culturali e gli eventi programmati, l’offerta turistica e culturale del territorio.

Il servizio di informazione e accoglienza turistica, erogato in diverse lingue, rappresenta un elemento strategico di orientamento per un periodo, come quello estivo, caratterizzato dalla ripartenza delle attività turistiche e dalla presenza dei turisti. Presso l’ufficio sarà inoltre possibile trovare una diversificata offerta di servizi turistici, la progettazione di itinerari con visita guidata, anche personalizzati, sia a livello locale che regionale e un bookshop rinnovato con una libreria specializzata sulle caratteristiche turistiche e culturali della città, della Valle d’Itria e della Puglia, con testi in diverse lingue, oltre a oggetti d’arte e altri prodotti legati al comprensorio.

La novità dell’estate 2020 è rappresentata dalla possibilità di far apporre, per i tanti pellegrini e turisti culturali del Cammino della Via Francigena del Sud e del Cammino Materano, il “sigillum” (o timbro) che attesta il passaggio. Il servizio di informazione e accoglienza turistica presso l’Ufficio I.A.T. è gestito da Sistema Museo e Il Borgo Ostuni. Orari di apertura: dal 1 giugno al 30 settembre dalle ore 10:00 alle ore 21:00; dal 1 ottobre al 2 novembre dalle ore 10:00 alle ore 18:00; dal 3 novembre al 31 marzo dalle ore 11:00 alle ore 17:00; dal 1 aprile al 31 maggio dalle ore 10:00 alle ore 18:00.