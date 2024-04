“La ricerca sui pedali”: in bici per la Puglia contro la Fibrosi cistica

TORRE SANTA SUSANNA - Al via la quarta edizione de "La ricerca sui pedali", l'iniziativa promossa da Oronzo De Tommaso, delegato della Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi Cistica di Brindisi - Torre Santa Susanna, per finanziare la raccolta fondi a favore della ricerca sulla fibrosi cistica. Quest’anno, la pedalata solidale attraverserà l’intero territorio pugliese dal 25 al 29 aprile per mantenere alta l’attenzione sulla malattia e sull’importanza del sostegno alla ricerca, lungo un percorso a tappe da Torre Santa Susanna ad Alberobello (Ba).

L’evento è patrocinato dalla Provincia di Brindisi, dai Comuni di Torre Santa Susanna, Latiano e Palo del Colle e dal Consorzio AtsBr4, con la media partnership di Idea Radio e Gazzetta del Mezzogiorno.

Il programma

L’avvio è previsto per giovedì 25 aprile con ritrovo alle ore 8 a Torre Santa Susanna alla volta di Latiano, Mesagne, Brindisi e Grottaglie. Alla partenza saranno presenti anche i volontari Ffc Ricerca con stand di sensibilizzazione e raccolta fondi, gadget e clownterapia. Venerdì 26 aprile alla partenza da Grottaglie si unirà al team anche il campione di ciclismo Andrea Gurayev e insieme pedaleranno fino a Massafra. Sabato 27 aprile tappe a Castellaneta, Gravina e Altamura.

Domenica 28 aprile la giornata si aprirà con la visita al Centro Fc di Cerignola con la partecipazione del Gruppo “Sos Sorriso Clownterapia Cerignola”. I ciclisti proseguiranno verso Stornara, Ortanova, Foggia, per giungere a San Giovanni Rotondo. Lunedì 29 aprile l’ultima giornata di tour ripartirà da Palo del Colle lungo le tappe di Acquaviva delle Fonti e San Michele di Bari, con arrivo previsto alle ore 15:30 ad Alberobello, in piazza del Popolo per la festa conclusiva.

Ad ogni tappa, i ciclisti saranno accolti dai volontari delle Delegazioni e dei Gruppi di sostegno Ffc Ricerca.

Insieme a Oronzo De Tommaso, che ha fatto della bicicletta un volano per favorire la raccolta fondi, saranno presenti due testimonial d’eccezione, ciclisti amatoriali affetti da fibrosi cistica: il volontario Ffc Ricerca in Sicilia Rosario Grasso, che riconosce l’importanza di un’iniziativa con la quale “andremo a sostenere la mission di Fondazione e di tutti noi, migliorare grazie alla ricerca scientifica la qualità e durata di vita di tutte le persone con fibrosi cistica, sconfiggere la malattia” e Virginia Fiori, delegata Ffc Ricerca a Firenze, che dichiara “Lo sport è per i malati Fc faticoso quanto doppiamente utile, aiuta a ottimizzare tutte le risorse vitali, facilitando, grazie all’attività fisica, una migliore funzionalità respiratoria e cardiocircolatoria, a favore anche di aspetti psichici e sociali essenziali per contrastare la malattia, avvicinandoci il più possibile a una vita normale».

Con loro pedalerà per la prima volta anche Carlo Calcagni, Colonnello del Ruolo d’Onore dell’Esercito Italiano e atleta paralimpico pluripremiato, che solo due settimane fa ha vinto 3 medaglie d’oro al Grand Prix Internazionale di Atletica Paralimpica di Jesolo 2024 e 3 titoli di campione del mondo militare.

Chi volesse unirsi a questa causa, potrà farlo adottando simbolicamente alcune tratte del percorso per finanziare la ricerca, attraverso Retedeldono.it

È possibile adottare chilometri del percorso per finanziare la ricerca su Rete del Dono effettuando donazioni direttamente alla Fondazione in modo tracciabile (carta di credito, bonifico bancario, https://dona.fibrosicisticaricerca.it/ danno diritto ai benefici fiscali secondo la normativa vigente.

Coordinate di donazione con bonifico bancario

Beneficiario: Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica

Codice Iban: It 47 A 02008 11718 000102065518

Istituto bancario: UniCredit Banca - Agenzia di Borgo Trento (VR) Causale: “La ricerca sui pedali”

Contatti e informazioni

E-mail: laricercasuipedali@gmail.com

Oronzo De Tommaso 3272056243

Rosario Grasso 3471358608

Virginia Fiori 3336485308

Fb: la ricerca sui pedali – IG: @la_ricerca_sui_pedali

