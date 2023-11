Potenziamento servizio motobarca: Comune chiede contributo Regione

BRINDISI – Per le festività di Natale entrerà in servizio la motobarca elettrica nel porto interno di Brindisi. La novità viene annunciata dal Comune di Brindisi tramite una nota su un possibile potenziamento della mobilità urbana sostenibile nel servizio di trasporto marittimo.

Il vicesindaco con delega ai Trasporti e Urbanistica, Massimiliano Oggiano, ha infatti chiesto all’assessorato ai Trasporti della Regione Puglia di inserire integralmente questo tipo di trasporto nell’approvando piano triennale dei servizi del trasporto regionale e locale. In particolare si chiede il riconoscimento del servizio marittimo tra i servizi ammessi ai contributi regionali e la revisione dei servizi minimi di trasporto automobilistico già individuati.

Detto in soldoni, l’amministrazione comunale chiede alla Regione di farsi carico del servizio di trasporto marittimo, attualmente a bilancio per una somma di circa 350mila euro all’anno, così come già avviene per analoghi servizi effettuati nel porto di Taranto e nelle Isole Tremiti.

In attesa dell’approvazione del piano dei Servizi Tprl, il Comune ha inoltre chiesto di classificare fra i "servizi minimi" di trasporto,il servizio aggiuntivo di trasporto pubblico marittimo all'interno del porto di Brindisi, per una percorrenza aggiuntiva annua di circa 31.500 chilometri, trasmettendo apposito progetto tecnico con relativo piano finanziario. Ciò vuol dire che l’amministrazione comunale avrebbe le risorse per attivare anche una seconda motobarca che in linea del tutto teorica potrebbe collegare il lungomare a via Materdomini.

Per il prossimo Natale, intanto, la motobarca elettrica dovrebbe entrare in servizio per almeno un turno su due. Il personale è già stato formato ed è pronto a operare.

A tal proposito, il vice sindaco dichiara: “Durante gli incontri dei giorni scorsi, l’Assessore reginale ai Trasporti ha manifestato massima cordialità e collaborazione verso le richieste del territorio e la volontà dell’Amministrazione Comunale di aggiungere questo obiettivo e implementare la mobilità urbana sostenibile nel servizio di trasporto marittimo”. “Continua il costante impegno e la presenza dell’Amministrazione Marchionna su questi interventi per il miglioramento della mobilità sostenibile con i mezzi pubblici, anche marittimi, a favore dei cittadini”.