Rimozione amianto: dalla Regione 855 mila euro per fornire sostegno ai Comuni

La Giunta regionale pugliese, su proposta dell’assessora all’Ambiente Anna Grazia Maraschio, ha stanziato 855mila euro per fornire sostegno ai Comuni per le spese di decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’amianto. I fondi concessi ai Comuni dovranno essere poi distribuiti ai cittadini che ne faranno richiesta per la bonifica.

“È una misura molto importante per i nostri territori - ha dichiarato l’assessora Anna Grazia Maraschio - in cui sono spesso disseminate vecchie rimesse, pollai, magazzini con tettoie in amianto. Un mosaico fittissimo, anche di piccole strutture, che però possono provocare danni molto seri alla salute delle persone. L’amianto è stato riconosciuto come un cancerogeno certo per l’essere umano e i rischi maggiori, in seguito a frantumazione del materiale, sono legati alla presenza delle fibre nell’aria. Una volta inalate, le fibre si possono depositare all’interno delle vie aeree e sulle cellule polmonari, dove possono rimanere anche per tutta la vita, provocando serissime malattie, anche tumorali. Consapevole della pericolosità di questo materiale, ancora troppo presente sul territorio, ho fortemente voluto questa misura a sostegno dei Comuni, che ora possono adoperarsi per le bonifiche”.

Con la misura in questione si concedono quindi, con procedura a sportello, contributi finanziari per la salvaguardia dell’ambiente e della salute pubblica, prevedendo di concedere dei fondi ai Comuni pugliesi per incentivare e agevolare i cittadini negli interventi di eliminazione, in via definitiva, dei pericoli derivanti dalla presenza di manufatti in amianto negli immobili di proprietà privata ubicati sul territorio regionale. L’entità del contributo massimo concedibile ai Comuni è commisurata all’entità demografica comunale.

I contributi regionali saranno destinati alle sole attività rivolte all’eliminazione dei pericoli derivanti dalla presenza di amianto e non finanzieranno le spese di ricostruzione e di sostituzione delle parti e manufatti in amianto e/o contenenti amianto. La Giunta ha deliberato di demandare al dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche l’adozione e la pubblicazione dell’avviso pubblico per l’acquisizione e la selezione delle candidature da ammettere a contributo finanziario e di adottare tutti gli atti consequenziali al provvedimento.