Si riparte con l'attività fisica: a Brindisi l'"Open day uniti per lo sport"

BRINDISI - Con la riapertura della stagione sportiva tornano con vigore le attività e gli eventi promozionali legati alle realtà agonistiche del territorio brindisino. A questo proposito, con la volontà di rimettere in contatto la cittadinanza del capoluogo adriatico alle società impegnate nelle più disparate attività sportive, sabato 17 settembre a partire dalle ore 20:00, su piazza della Vittoria e parte di corso Umberto, in pieno centro storico di Brindisi, arriva l’“Open Day Uniti per lo Sport”, iniziativa ideata e organizzata dal maestro Carmine Iaia con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale

Ancora una volta i riflettori saranno puntati sullo sport brindisino e i suoi esponenti, attraverso l’invito colto dalle società partecipanti del capoluogo adriatico e della sua provincia a posizionarsi in postazioni prestabilite a favore di passeggio in centro città. La serata sportiva sarà introdotta da una presentazione in programma ad inizio evento con la condizione del giornalisti brindisino Nico Lorusso durante la quale saranno illustrate le discipline presenti nel centro città. Istruttori, allenatori, maestri ed esperti delle più disparate discipline, saranno a disposizione dei cittadini presenti per offrire loro esperienze dirette con il proprio sport preferito, la possibilità di cimentarsi in prove sportive con cui si pensa di avere meno affinità o addirittura sperimentarne di nuove. Laddove necessario saranno le stesse società coinvolte a fornire l’attrezzatura per coloro che vorranno partecipare.

Ancora questa volta il maestro Carmine Iaia ha voluto fosse il pubblico il vero protagonista in quella che trasformerà nuovamente una vasta area della città in una vera e propria palestra a cielo aperto. Già numerose e differenti le società che hanno confermato la loro presenza si tratta di Boxe Iaia Brindisi, l’Asd 40 Nodi del presidente Emilio Morocutti, la società Aurora Basket di Fabio Minieri, l’Asd Brindisi Rowing Club del presidente Elio Narcisi, il Centro Arte Danza della maestra Claudia Giubilo, il Circolo della Scherma del maestro Antonio Muraglia, il Club Olympia della coach Iolanda Mastrantonio, la Ginnastica La Rosa dei maestri Barbara e Luigi Spagnolo, la Gold Team TaeKwonDo del maestro Marco Cazzato, l’Invictus Fight Lab KickBoxing del maestro Mino Gorgoni, la società Krav Maga del maestro Antonio Sardano, la Pallavolo Koru Brindisi della coach Titty Spinelli, la società Street Tango del maestro Alessandro De Virgilio, la scuola di danza Studio 19 del Direttore Artistico Danilo Chiarelli e la società Vertical Gym Pole Dance della maestra Simona Melli.

Per chiedere informazioni più dettagliate in merito all’evento sarà possibile contattare direttamente il maestro Carmine Iaia al numero 347 / 94.28.957