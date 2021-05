Un futuro nell'Arma carabinieri: gli studenti si confrontano e si informano

SAN PANCRAZIO SALENTINO - Si è discusso di arruolamenti, etica e storia dei carabinieri nell’incontro che si è tenuto via web ieri, mercoledì, 26 maggio 2021, tra carabinieri e studenti del settore tecnologico dell’Iiss “Epifanio Ferdinando” di San Pancrazio Salentino. Nell’ambito delle attività di orientamento in uscita il dirigente scolastico Aldo Guglielmi e il responsabile di sede Salvatore Barbagallo, hanno richiesto al personale dell’Arma un incontro in videoconferenza da tenersi con gli studenti.

Il comandante della stazione carabinieri di San Pancrazio Salentino, luogotenente Antonino Beninati, ha tenuto l’incontro illustrando i vari requisiti richiesti per la partecipazione al concorso nei vari ruoli dell’Arma, elencando le varie fasi e prove da superare per l’incorporamento, discutendo dei percorsi addestrativi nelle varie scuole dell’Arma che consentono di formare giovani professionisti della sicurezza.

Partendo poi dalla storia dell’istituzione ha tracciato un percorso che mettesse in luce i principi etici che guidano la vita di un carabiniere. Poi è toccato agli alunni fare le domande e anche in questo caso l’incontro si è rivelato fecondo di spunti di riflessione profonda, come il ruolo delle donne nei carabinieri, il nuovo assetto con l’incorporamento del corpo forestale, l’orgoglio e il prestigio di essere al servizio dell’altro indossando l’uniforme dei carabinieri. Visto l’entusiasmo dei ragazzi ci si è congedati con l’augurio di ripetere quanto prima l’incontro, magari in presenza.