A San Pietro torna l'albero di Natale a uncinetto simbolo di collaborazione e solidarietà

SAN PIETRO VERNOTICO - A San Pietro Vernotico, per il secondo anno consecutivo, torna l’albero simbolo della solidarietà e della collaborazione: nella serata di ieri, martedì 7 dicembre, in piazza del Popolo si è svolta la cerimonia di inaugurazione dell’albero di Natale “a uncinetto”, composto da oltre 3mila “mattonelle” di lana colorate. Si tratta di un progetto promosso dalla parrocchia San Giovanni Bosco, diretta da don Alessandro Mele, e realizzato grazie alla collaborazione di decine di volontarie e volontari.

Quest’anno è stato realizzato anche un grande tappeto colorato che fa da base all’albero e altri 13 alberelli più piccoli che sono stati acquistati a un prezzo simbolico da alcune attività commerciali del paese per essere esposti all’interno o all’esterno dei negozi. Uno tra questi è stato donato da Alfredo Paladini in memoria del figlio Antonio scomparso qualche anno fa.

La cerimonia di inaugurazione, bagnata dalla pioggia, si è svolta alla presenza del sindaco Pasquale Rizzo che ha ringraziato la parrocchia per il dono fatto alla comunità sampietrana, e di numerosi cittadini. Alcuni bambini hanno letto pensieri sul Natale di Madre Terra e don Tonino Bello mentre Martina Piconese, Angelica D'Anna ed Emanuele Paiano (alla chitarra), hanno intonato canti natalizi regalando un’atmosfera suggestiva nonostante il maltempo.

Lo scorso anno l’albero di Natale a uncinetto, nonostante le restrizioni legate alla Pandemia, ha attirato nel piccolo centro a sud di Brindisi decine di visitatori, riscuotendo un successo inaspettato. Ha rappresentato un vero e proprio esempio di come la collaborazione tra cittadini e istituzioni e l’amore per un territorio possono diventare risorse per un riscatto sociale ed economico.