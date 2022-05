Il 31 maggio l'evento "Buonastrada": mattinata dedicata alla sicurezza stradale

SAN VITO DEI NORMANNI - La pubblica assistenza Fratellanza Popolare, in linea con i contenuti dell’Agenda 2030 e con i suoi scopi statutari, aderendo al progetto di Anpas nazionale concluso lo scorso anno e finanziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e percependo la sicurezza sulle strade come un obiettivo di salute da perseguire con perseveranza, intende contribuire a contrastare i comportamenti scorretti e dannosi per la salute delle persone, promuovendo per il 31 maggio la prima tappa regionale nella città di San Vito Dei Normanni del programma “Buonastrada” giornata di prevenzione alle dipendenze ed educazione alla sicurezza stradale.

L’evento, patrocinato dal Comune di San Vito dei Normanni e organizzato in collaborazione con il Comitato polizie locali della Provincia di Brindisi, è un’iniziativa di comunicazione che, attraverso l’interazione in piazza e informazioni date da volontari e operatori, mira ad accrescere la conoscenza e la consapevolezza rispetto ai rischi di chi è in strada. L'evento si svolgerà in piazza Leonardo Leo a partire dalle 9, sino alle 12.30.

In programma ci sarà il "Crash Test Experience" montato su un autocarro che si trasforma in un grande palco dove sono installati un simulatore di ribaltamento auto e un simulatore di impatto che sarà molto efficace nel dimostrare concretamente e in modo convincente quanto sia importante, anche a bassa velocità, utilizzare le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta per i bambini. Saranno inoltre allestiti percorsi ebbrezza e distribuiti gadget informativi ai partecipanti. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza, gruppi di adolescenti, studenti, neopatentati, autisti professionali e volontari.