Sindacato Ortopedici "Nuova Ascoti", Michele Saccomanno confermato presidente

ROMA - Michele Saccomanno, medico e sindaco di Torre Santa Susanna, è stato confermato presidente del sindacato degli ortopedici Nuova Ascoti, per il biennio 2022-2024. L'elezione è avvenuta durante i lavori del 105esimo congresso nazionale della Siot, la Società italiana di ortopedia e traumatologia, svoltosi a Roma nei giorni scorsi.

Confermato nel ruolo di segretario Claudio Sarti, tesoriere Francesco Fadda. Con Saccomanno sono risultati eletti: il vicepresidente vicario Giulio Maccauro, i vicepresidenti: Angelo Leonarda, Vincenzo Salini e Federico Santolini. Consiglieri: Roberto Capelli, Pietro Cavaliere, Francesco Cudoni, Corrado D'Antimo, Federico Lamponi, Achille Pellegrino e Renato Toniolo. Revisori dei conti: Carlo Gigli, Paolo Monorchio, Attilio Rota e Pierfrancesco Sangregorio. Probiviri: Michele D'Arienzo, Angelo Dettoni, Giannicola Lucidi e Donato Vittore.

"Buon lavoro a Michele Saccomanno, confermato presidente del sindacato degli ortopedici Nuova Ascoti, che aderisce alla Federazione Cimo-Fesmed - dichiara il presidente della Federazione Guido Quici -. Come fatto in questi ultimi anni, continueremo a lavorare insieme, con la fermezza di sempre, per difendere i medici e il Servizio sanitario nazionale, consapevoli delle numerose sfide e battaglie che ci aspettano".