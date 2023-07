Famiglie monogenitoriali in difficoltà: arriva un sostegno economico dal Comune

FRANCAVILLA FONTANA - L’amministrazione comunale di Francavilla Fontana ha approvato il nuovo avviso pubblico per l’erogazione di sostegni economici a favore dei figli riconosciuti dalle sole madri e dei nuclei monogenitoriali colpiti da vedovanza. Il contributo potrà essere richiesto in presenza di un Isee non superiore a 7.500 euro.

“Con questa misura – spiega l’assessore ai Servizi sociali Giuseppe Bellanova – offriremo un aiuto concreto ai nuclei familiari che vivono con difficoltà questa fase segnata da alti livelli di inflazione. L’obiettivo alla base del provvedimento è la tutela delle famiglie monogenitoriali e il benessere dei nostri giovani concittadini.”

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è il prossimo 31 dicembre. L'avviso pubblico è consultabile sul sito internet istituzionale. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0831820418.