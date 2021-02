Sottopasso senza visuale e segnaletica, scontro fra due bici: ferita una donna

Ha rimediato 12 punti alla mano una 68enne di San Pietro Vernotico che sabato scorso è rimasta coinvolta in uno scontro tra biciclette nel sottopasso di via Lecce

SAN PIETRO VERNOTICO - Ha rimediato 12 punti alla mano una 68enne di San Pietro Vernotico che sabato scorso è rimasta coinvolta in uno scontro tra biciclette nel sottopasso di via Lecce. Quello che collega contrada Artisti al resto del paese. E' stato realizzato più a misura di auto che di biciclette o pedoni. Per altro caratterizzato da curva a gomito. Una premessa d’obbligo per raccontare un disagio che vivono i residenti di quel quartiere sito alla periferia sud del paese. La carreggiata è costeggiata da una pista pedonale e una ciclabile. Così strette che due persone accanto a mala pena ci passano e due biciclette se provengono da sensi opposti si scontrano.

É quanto accaduto sabato mattina alla 68enne, residente in contrada Artisti. A bordo della sua bicicletta si è scontrata con un’altra due ruote proveniente dal senso opposto. Buona parte del percorso è caratterizzato dalla curva con visibilità pari a zero, quindi, del tragitto. Se arriva qualcuno dalla direzione opposta lo vedi solo quando è troppo tardi. Gli scontri tra bici, infatti, sono frequenti. Spesso accade che si danneggiano solo i mezzi, i residenti della zona conoscono bene questo rischio e adottano le dovute cautele. Ma succede anche che qualcuno si fa male. Come è accaduto sabato scorso alla 68enne che si è squarciata una mano. E poteva andare peggio.

Un sottopasso spesso al centro di lamentele (è lo stesso che si allaga a ogni pioggia abbondante) anche per la mancanza di segnaletica. Nessun cartello stradale ne indica la presenza sia su via Lecce che in contrada Artisti, su via Palladio. E data la pericolosità per i ciclisti forse servirebbe anche uno specchio, per rendere migliore la visuale.

Va ricordato inoltre che le famiglie che vivono in via Artisti e dintorni (circa un centinaio) continuano ad attendere la realizzazione del sottopasso di via Libertà, che consentirebbe ai residenti di raggiungere il centro del paese nel giro di pochi minuti.