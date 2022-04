Identità digitale, sportello gratuito riservato ai cittadini per attivare lo Spid

FASANO - Uno sportello gratuito a disposizione dei cittadini per ottenere lo Spid. È il servizio «Spid in Comune» che l’amministrazione ha attivato per i residenti che abbiano compiuto 18 anni di età e che vogliono dotarsi di Spid, il sistema pubblico d'identità digitale, la chiave di accesso personale, veloce e sicura, ai servizi digitali delle amministrazioni locali e centrali

Attraverso lo sportello, attivato nella sede dell’Urp, è possibile effettuare la prima e la seconda fase della procedura per il rilascio di Spid: la registrazione e l'identificazione delle persone fisiche (la fase finale di attivazione deve essere effettuata in autonomia dall'utente).

Il Comune di Fasano è, infatti, accreditato AgID - Agenzia per l'Italia digitale - come Rao (acronimo di Registration authority officer), soggetto incaricato della verifica dell'identità personale. Una volta ottenute le credenziali, il cittadino deve completare in autonomia, con i dati ricevuti via e-mail, la procedura di attivazione rivolgendosi a uno dei seguenti fornitori di Spid: Poste Italiane o Sielte (i provider che, ad oggi, hanno aderito al servizio).

Per facilitare i cittadini nella fase di attivazione dello Spid di seguito è scaricabile una guida. Per usufruire del servizio il cittadino deve recarsi all’ Urp munito dei seguenti documenti: documento di riconoscimento (Carta d'identità, passaporto, patente) in corso di validità e originale; tessera sanitaria in corso di validità e originale.

Il cittadino deve inoltre comunicare il proprio indirizzo e-mail personale (necessario per ricevere il messaggio con le istruzioni per l'attivazione delle credenziali Spid) un numero di telefono mobile personale.

Per richiedere informazioni relative al servizio è possibile chiamare il numero 080 4394162 (da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 16 alle 18). Per prendere appuntamento con gli operatori comunali addetti al servizio è possibile: recarsi all'Urp sito in Piazza Ciaia 21 (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13, giovedì dalla 16.00 alle 18.00). Effettuare una prenotazione online tramite il sistema e-Agenda raggiungibile dal portale istituzionale del Comune di Fasano https://prenotazioni.comune.fasano.br.it/ - servizio "Ufficio Relazioni col Pubblico". Chiamare il numero 080/4394162-160 (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12, giovedì dalla 16 alle 18).

«Con questo nuovo servizio il Comune va incontro ai cittadini aiutandoli nell’attivazione di uno strumento ormai indispensabile per accedere a qualsiasi servizio delle amministrazioni – dice il sindaco Francesco Zaccaria –. È un altro passo avanti nel processo di digitalizzazione che abbiamo avviato dal 2016 e che, ad esempio, ha portato alla smaterializzazione di 48 certificati e all’attivazione dell’App Io con la quale i cittadini possono essere sempre informati sulle attività dell’ente. Ringrazio il dott. Giuseppe Carparelli, responsabile del servizio e tutti i funzionari. Con questo nuovo servizio la distanza fra palazzo e comunità viene annullata a vantaggio di tutti perché lo Spid aiuta a snellire i tempi della burocrazia favorendo l’utilizzo di servizi digitali».