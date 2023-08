Stadio, piscina, pista ciclabile: "Accelerazione dei lavori pubblici"

BRINDISI - Secondo quanto si apprende dal Comune, nel corso di queste ore, i vari lavori pubblici in fase di sfolgimento in città sono stati interessati da un'accelerazione.

In data odierna (24 agosto), infatti, è stato consegnato il cantiere della pista d’atletica Montanile di contrada Masseriola alla ditta vincitrice della gara d’appalto, che dovrà terminare i lavori entro il 18 maggio 2024. Finanziamento ottenuto dalla precedente Amministrazione, quella di Riccardo Rosso.

Per quanto concerne la piscina comunale Marimisti, lunedì (28 agosto) sarà nuovamente pubblicato il bando per l’affidamento in concessione della struttura. Sono stati inseriti ulteriori condizioni favorevoli per i potenziali investitori e l’augurio è che ciò possa finalmente consentire di riaprire un impianto di grande importanza per la comunità.

Rispetto alla vicenda dei lavori della nuova pista ciclabile, che stanno creando notevoli disagi ai cittadini, sempre in data odierna è stato redatto un verbale di rescissione contrattuale con la ditta appaltatrice dei lavori. È stata prevista una clausola di ritiro della rescissione nel caso in cui entro il 20 settembre dovesse avvenire la consegna del tratto dei lavori che interessa viale Aldo Moro.

Infine, sempre oggi, alla presenza dell’assessore ai Lavori pubblici Gianluca Quarta, è stato effettuato il primo sopralluogo allo stadio Franco Fanuzzi con la ditta appaltatrice del primo stralcio dei lavori, così da avviare quanto prima il cantiere.

L’accelerazione impressa agli uffici nel mese di agosto è frutto di un chiaro indirizzo del sindaco Marchionna, al fine di restituire alla cittadinanza maggiore fiducia nella pubblica amministrazione, con la consapevolezza che il percorso è lungo e faticoso e ha bisogno di essere alimentato quotidianamente con serietà, impegno e trasparenza.