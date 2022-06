Regata, motonautica e "Brindisi Classica": il Comune stanzia 102mila euro

BRINDISI – La fetta più grossa (45mila euro) andrà all’Adriatic Cup. Alla “Brindisi-Corfù” destinati 37mila euro. Per “Brindisi Classica”, uno stanziamento di 20mila euro. Il Comune di Brindisi sosterrà complessivamente un impegno economico di 102mila euro per supportare tre fra i principali eventi che ormai da tradizione animano l’estate brindisina. Si tratta appunto della manifestazione internazionale di motonautica “Adriatic Cup”, della regata internazionale “Brindisi-Corfù” e della rassegna concertistica “brindisi Classica”. Lo stanziamento è stato deliberato dalla giunta comunale con una delibera approvata nella giornata di mercoledì (1 giugno) sulla base di una relazione del servizio “Culturali e turismo” a firma della dirigente Gelsomina Macchitella e del sindaco Riccardo Rossi. ,

Brindisi-Corfù

“E’ ormai noto- si legge nella relazione - che la Regata Brindisi-Corfù, organizzata dal Circolo della Vela Brindisi, sia annoverata tra le più importanti regate che si svolgono nel Mediterraneo ed è senz’altro la più importante regata d’altura dell’Adriatico, sia per numero di partecipanti che per difficoltà tecniche. La manifestazione non rappresenta tuttavia solo una competizione agonistica dagli alti standard qualitativi, tecnici e di sicurezza, ma rimarca la fratellanza tra due culture e due popoli transfrontalieri e rappresenta una opportunità di promozione del territorio”. La regata partirà il 12 giugno, preceduta da un ricco antipasti di eventi culturali con la presenza del Villaggio della Regata sul lungomare Regina Margherita a partire dal 4 giugno. Inoltre, anche quest’anno, nell’ambito degli eventi collaterali alla Regata, è previsto il progetto di Vela solidale organizzato dall’Associazione GV3, che prevede iniziative sportive, di solidarietà e di sensibilizzazione.

Adriatic Cup

E’ in programma dal 24 al 26 giugno, invece, L’Adriatic Cup, organizzata dall’Associazione Circolo Nautico Porta d’Oriente, sempre sul Lungomare Regina Margherita, “nello specchio d’acqua del porto interno che, in termini di sicurezza e spettacolo – si legge ancora nella relazione - costituisce uno dei migliori campi di gara a livello internazionale, oltre che location per iniziative collaterali di intrattenimento”. Il programma, predisposto dalla Federazione Italiana Motonautica, prevede, tra l’altro, prove di Campionato Mondiale F.4, Campionato Italiano di GT 30, Campionato Italia Mach Race giovanile e Formula junior elite. “L’iniziativa -si rimarca nella relazione - nel corso degli anni è cresciuta diventando non solo una competizione sportiva di motonautica multidisciplinare ma anche e soprattutto strumento di turismo e marketing territoriale, suscitando un notevole interesse per i piloti, i team ed i membri della Federazione Italiana Motonautica, ma anche per tanti visitatori e turisti che numerosi affollano il Lungomare della Città nei giorni della manifestazione”.

Brindisi Classica

E’ un appuntamento che si rinnova dal 1986, infine, quello con la manifestazione “Brindisi Classica”, organizzata dall’Associazione Artistico Musicale Nino Rota, giunta alla XXXVII edizione, con il sostegno ed il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Puglia e della Provincia di Brindisi. “Il programma per l’anno 2022 - si legge nella relazione del servizio “Culturali e Turismo - si caratterizza per la presenza di artisti di comprovata esperienza e professionalità, garantendo una variegata offerta musicale, mirata ad intercettare nella misura più ampia possibile il gusto e gli interessi di un pubblico eterogeneo, per età e cultura. Il progetto ruota attorno alla centralità della musica cosiddetta ‘Classica’ ma contiene una estesa varietà di spettacoli a carattere multidisciplinare, che favoriscono il ricambio generazionale e valorizzano il potenziale creativo dei nuovi talenti”.