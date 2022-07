Cinquant'anni di professione: consegnate le "Toghe d'oro" a 11 avvocati del foro di Brindisi

BRINDISI - Si è svolta presso Palazzo Nervegna di Brindisi la cerimonia di premiazione degli avvocati che esercitano la professione da 50 anni, nonché la premiazione dei giovani avvocati che hanno superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione con il migliore risultato. La cerimonia si è svolta nella suggestiva sla della Colonna, dominata dalla parte terminale della Colonna Romana. Nel suo discorso introduttivo il presidente dell’Ordine degli avvocati di Brindisi, avv. Claudio Consales ha sottolineato l’essenzialità dell’Avvocatura per la tutela dei diritti del cittadino. Il diritto di difesa è tipica espressione delle società liberali e democratiche ed è molto attenuato se non inesistente nei regimi autoritari. Da qui la necessità che l’Avvocatura sia sempre vigile perché questo diritto non venga attenuato a discapito del cittadino. Si tratta di affermare quindi il diritto al diritto di difesa.

I premiati

Hanno ricevuto la toga d'oro per i 50 anni di professione gli avvocati: Giuseppe Armando Attolini, Carlo Caniglia, Armando D'Ippolito, Giuliana Guadalupi, Mario Laveneziana, Mario, Orlando, Alberto Petraroli, Vincenzo Romano, Antonio Scafoletti, Carlo Tatarano, Nicolangelo Zurlo.

Toga D’onore per la votazione più alta agli esami di abilitazione professionale a Laura Calvaruso e Giorgia Quarta. L'avvocato Giovanni Zaccaria, invece, ha ricevuto il premio "Avvocato Pietro Colucci" per la migliore prova in diritto Civile agli esami di abilitazione professionale.

Alla cerimonia oltre alle Autorità civili, Militari e Religiose ha partecipato anche il presidente dell’Ordine distrettuale di Lecce, professor avvocato Antonio Tommaso De Mauro e il presidente dell’Ordine di Taranto avvocato Antonio Vito Altamura, il presidente del Tribunale di Brindisi, dottor Valerio Fracassi e per la Procura della Repubblica, il dottor Antonio Negro. Tutti i consiglieri dell’Ordine di Brindisi sono intervenuti per presentare i premiati. La cerimonia è stata accompagnata da splendida musica classica di pianoforte, violoncello e fisarmonica.