Nasce il Milan Club dedicato a Kevin Losito, scomparso in un incidente stradale

TORCHIAROLO - Nasce il Milan Club "Kevin Losito" - Torchiarolo, in memoria del giovane torchiarolese scomparso qualche anno fa in un tragico incidente stradale e anche lui grande tifoso rossonero. L'idea nasce nel maggio 2022, complice la conquista del 19esimo scudetto da parte della squadra allenata da Pioli, e concretizzata da un gruppo di 12 persone, che oggi costituiscono il direttivo. Alla cerimonia erano presenti l'amministrazione comunale e i delegati regionali e provinciali dell'Associazione Italiana Milan Club, oltre a circa 300 persone, tra tesserati e curiosi

"Il Milan Club Torchiarolo nasce come associazione no profit, di carattere sportivo ma anche con connotazione sociale: l'obiettivo è quello di coinvolgere le famiglie e i bambini in modo da poter organizzare eventi, favorendo la crescita e l'integrazione sociale", così spiega l'avvocato Gianfranco Palermo, segretario del club. Sulla stessa linea Clelia Chionno, addetta stampa: "Ringraziamo tutti i nostri sostenitori e gli sponsor per l'ottima riuscita del progetto". Infine, un pensiero per Kevin, così il padre,Vincenzo Losito: "Sono sicuro che qualcuno dall'alto ci ha indirizzato verso la giusta via in modo da poter realizzare questo sogno".

L'associazione è aperta anche ai non milanisti, ma amanti di calcio e sport in generale. Per informazioni varie e tesseramenti è possibile contattare la segreteria all'indirizzo email milanclubtorchiarolo@yahoo.com. ovvero visitare le pagine Facebook/Instagram.