Torna la Superluna, è quella dello Storione: l'ultima del 2022

E' attesa esattamente il 12 agosto alle 2.36 ora italiana e sarà uno spettacolo: si tratta della Superluna dello Storione e sarà piena al perigeo. Nella notte del 12 agosto il plenilunio avverrà a circa 361.000 km dalla Terra, per cui potremo vedere il satellite del 14 per cento più grande e del 30 per cento più luminoso. Inoltre, sempre venerdì 12 agosto, la Luna e Saturno saranno quasi in congiunzione. Successivamente ci sarà un'altra congiunzione, quella tra Marte e le Pleiadi tra mercoledì 17 e giovedì 18 agosto e, contemporaneamente, si potrà vedere a occhio nudo Venere poco prima dell'alba