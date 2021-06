Nuova viabilità nella marina di Torre Santa Sabina: cosa cambia

CAROVIGNO – Con ordinanza numero 52 dell’8 giugno 2021, disposta dal comandante della Polizia locale Lorenzo Renna, dalle ore 8 del 12 giugno alle ore 24 del 19 settembre prossimi, cambia la viabilità nella marina di Torre Santa Sabina e in contrada Carisciola, località di competenza del Comune di Carovigno. Intervento disposto per tutelare la sicurezza delle persone e delle cose e finalizzato ad aumentare il numero degli spazi utili alla sosta dei veicoli.

Torre Santa Sabina

Via della Torre: Inversione del senso di marcia nel tratto compreso tra via Mezzaluna e via Volturno con direzione via Volturno, permettendo la sosta su ambo i lati.

Via Mezzaluna: Inversione del senso di marcia nel tratto compreso tra via Garigliano e via della Torre con direzione via della Torre.

Via Arno: Inversione del senso di marcia con direzione da via Po a via della Torre.

Via Ticino: Istituzione del senso unico di circolazione con direzione di marcia da via Volturno verso via Basento

Via delle Ortensie: Istituzione del senso unico di circolazione con direzione di marcia da via della Torre verso via delle Orchidee, nel tratto di strada compreso tra via della Torre e via dei Gelsomini permettendo la sosta su ambo i lati .

Via Basento: Istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra alla intersezione con via Tevere.

Carisciola

Via Athena: Istituzione del senso unico di circolazione con direzione di marcia da Via Platone verso Via Sofocle nel tratto compreso tra Via Platone e Via Sofocle

Via Eschilio: Istituzione del senso unico di circolazione con direzione di marcia da Nord verso Sud

Via Euripide: Istituzione del senso unico di circolazione con direzione di marcia da via Sofocle in direzione Nord

Via Tucidide: Istituzione del senso unico di circolazione con direzione di marcia da via Senofonte verso via Sofocle, consentendo la circolazione da via Sofocle verso via Senofonte solo ai veicoli con massa superiore a t 3,5.

Via Platone: Istituzione del senso unico di circolazione a destra dello spartitraffico con direzione di marcia complanare s.s.379-mare. Istituire il senso unico di circolazione a destra dello spartitraffico con direzione di marcia mare -complanare s.s.379

La ditta Nuova Carbinia srl si occuperà della prevista segnaletica stradale verticale a norma del Codice della strada e relativo regolamento di esecuzione nonché la rimozione di ogni segnaletica stradale in contrasto con l’attuale.