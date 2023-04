Il 25 aprile la Pedalata della Liberazione: per ricordare la Resistenza

TORRE SANTA SUSANNA - In occasione della Festa della Liberazione, martedì 25 aprile, dalle ore 10 a Torre Santa Susanna si svolgerà la "Pedalata della Liberazione". Pedalata per le vie del paese che sono “memoria della Resistenza anti-fascista”: via fratelli Cervi, via Fosse Ardeatine, via Gramsci, via Martiri della Resistenza, ecc. Il 25 Aprile in Italia è la festa della Liberazione dal nazismo, dal fascismo e dalla guerra che il nostro Paese, all'indomani del 25 aprile, ha scelto di ripudiare. Una giornata di memoria storica e politica, ricordando tutti quei partigiani che combatterono non solo contro il nazifascismo ma anche e soprattutto per un futuro migliore, per una società basata sui principi della libertà, dell'uguaglianza e della fratellanza tra i popoli.

Il 25 aprile, che pose fine alla tragedia della guerra, fu preceduto da un ventennio di lotte antifasciste, durante il quale decine di migliaia di italiani furono perseguitati, arrestati, confinati, deportati e uccisi perché contrari al regime di Mussolini. La Resistenza ha cambiato la storia d’Italia con la sconfitta del nazifascismo. Si legge in un comunicato della Casa del popolo di Torre: "Si impone oggi una netta condanna del fascismo, mentre si moltiplicano episodi di violenza e di apologia del fascismo stesso di cui si rendono protagonisti gruppi che si ispirano a quella ideologia e a quelle politiche, riaffermando in questo giorno che unisce tutti gli italiani il significato più profondo della Liberazione. Aggiungiamo l’allarme per la grave situazione economica e sociale in cui versa l’intero Paese a causa degli effetti perversi di tante crisi che si sono sovrapposte e intrecciate, e la necessità e l’urgenza, a più di un anno dall’aggressione russa all’Ucraina, di spingere il governo italiano e l’Unione Europea a cessare l’invio di armi, che alimentano solo la guerra, e dare vita a una vera iniziativa diplomatica per aprire uno spiraglio di trattativa che crei le condizioni di una pace giusta e duratura".

Prosegue la nota: "Pensiamo che i valori dell’antifascismo e della Resistenza, incarnati nella Costituzione, non siano mai stati così attuali come oggi: è bene che libertà e liberazione, piena democrazia ed eguaglianza sociale, lavoro, pace e solidarietà, orientino le istituzioni della Repubblica e la vita quotidiana dei cittadini. Deve continuare ogni giorno la nostra azione di re-esistenza per il rispetto dei diritti umani, per l’accoglienza, per la giustizia sociale, contro l’illegalità, contro l’invio di armi e contro l’aumento delle spese militari, contro qualsiasi guerra, per la pace… per il futuro".

Appuntamento in bicicletta alle ore 10 in piazza Umberto I a Torre Santa Susanna, per una festa antifascista e popolare a sostegno della democrazia, a difesa della Costituzione della Repubblica, contro ogni guerra… per il futuro. La manifestazione è organizzata dalla Casa del popolo Torre Santa Susanna, Emergency gruppo territoriale Provincia di Brindisi, Teatro e vita, Anpi Brindisi.