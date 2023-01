Torre Santa Susanna piange il suo "barbiere dei poveri", addio a MestUgo

TORRE SANTA SUSANNA - La comunità torrese piange il suo amato e storico barbiere. Si è spento in serata (lunedì 2 gennaio 2023) presso l'ospedale di Ostuni "MestUgo", al secolo Ugo Vergaro, di anni 81. Uno dei primi quotati barbieri di Torre Santa Susanna, aveva il suo salone da barba in piazza Matteotti. Quando la buona salute lo abbandonò, fu costretto a chiudere la bottega, ma continuò a fare barba e capelli a domicilio divenendo presto il "barbiere" dei poveri e ha continuato fino all'età di 78 anni, tra acciacchi e voglia di continuare il suo amato lavoro, per cui era nato e cresciuto. In tanti sentiranno la sua mancanza per avere regalo sorrisi e conforto a coloro che hanno usufruito della sua opera per tantissimi anni.