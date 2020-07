Brindisi: transenne spostate, nella Ztl del centro si intrufolano le auto

BRINDISI – Una transenna un po’ più a destra, l’altra un po’ più a sinistra e la zona a traffico limitato non è più tale. Accade all’imbocco di via Santi, nel centro storico di Brindisi. Dallo scorso 17 luglio, come noto, a partire dalle ore 20 e limitatamente al periodo estivo, la cosiddetta zona della movida brindisina viene pedonalizzata.

La Polizia Locale piazza un paio di transenne per interdire l’accesso alle auto. Ma gli immancabili furbetti, come testimoniato dalla foto scattata intorno alle 21.15 di ieri (28 luglio), aggirano facilmente l’ostacolo, violando l’area pedonale. Alcuni residenti suggeriscono di affidare alla Protezione civile o ad associazioni il presidio del varco di ingresso della Ztl, sulla falsa riga di altri Comuni della provincia.