Tuffo di Capodanno 2024 a Brindisi: la consegna della raccolta fondi

BRINDISI - Con la cerimonia di consegna ufficiale del ricavato della raccolta fondi a favore delle iniziative di carità per le fasce deboli della città di Brindisi del Cisom - Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta Gruppo di Brindisi si è chiusa in via definitiva la XIV edizione del "Tuffo di Capodanno" 2024 di Brindisi.

Il contributo, che ammonta a 4.300 euro, è stato recapitato ai beneficiari nel corso di un incontro moderato dal giornalista brindisino Nico Lorusso, nella mattinata di oggi, sabato 20 gennaio, presso la sede dell'ente ospitante, al primo piano del padiglione centrale dell'ex Di Summa, alla presenza del capogruppo Cisom Brindisi Domenico Pettinau, di diversi volontari del corpo e di una delegazione dello staff organizzativo dell'evento del primo giorno dell’anno brindisino completato da Alessandro Barba, Monica Buonasperanza, Alberto Capriati, Alessandro Cazzato, MariaGrazia Chiechi e Ilaria Lenzitti.