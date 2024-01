Tuffo di Capodanno 2024: al via la cerimonia di consegna del ricavato della raccolta fondi

BRINDISI - Il “Tuffo di Capodanno” 2024 di Brindisi si appresta a vivere l’atto conclusivo di questa XIV sdizione. Sabato 20 gennaio 2024 alle ore 11, presso la sede del Cisom - Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta Gruppo di Brindisi al primo piano del padiglione centrale dell’ex ospedale “Di Summa”, si terrà la cerimonia di consegna ufficiale del ricavato della raccolta fondi a favore delle iniziative di carità per le fasce deboli della città di Brindisi dell’ente ospitante.



L’incontro, moderato dal giornalista brindisino Nico Lorusso, vedrà la partecipazione di Domenico Pettinau Capogruppo Cisom Brindisi e dei membri dello staff organizzativo dell’evento del primo giorno dell’anno brindisino Alessandro Barba, Monica Buonasperanza, Alberto Capriati, Alessandro Cazzato, MariaGrazia Chiechi e Ilaria Lenzitti.



L’edizione 2024, organizzata dal gruppo “Summer Time – Animazione & Spettacolo” di Ilaria Lenzitti e Nico Lorusso con l’illustre partenariato del Main Sponsor DealGroup Brindisi e della collaborazione di “Puliamoilmare Brindisi” rappresentato da Alessandro Barba, Il Nautilus di Salvatore Carruezzo e “Uniti per lo Sport” Brindisi con presidente Carmine Iaia, ha visto la partecipazione, anche presso la “Conca”, di diverse associazioni che hanno voluto offrire il proprio contributo alla raccolta fondi per un’altra edizione record che con 395 tuffatori iscritti (di cui 118 donne e 34 minori), ha superato i risultati di ogni altra precedente edizione.



L’appuntamento, che da oltre dieci anni rappresenta un passaggio immancabile della tradizione brindisina, ha confermato ancora una volta i risultati che determinazione, unione di intenti e perseguimento di importanti obiettivi sono raggiungibili quando si fa rete. La presenza dei quasi 4mila affezionati spettatori che hanno affollato poi il perimetro scoglioso della famosa insenatura costiera della litoranea nord brindisina, sono stati il coronamento di una nuova giornata di apertura d’anno le cui condizioni atmosferiche particolarmente favorevoli hanno regalato un bellissimo cielo sereno, con qualche timida nuvola, un tiepido sole e soprattutto una temperatura marina non particolarmente difficile da sopportare.