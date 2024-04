"Marinai" a scuola per parlare di tutela ambientale, del mare e del litorale

LATIANO - Prosegue l’attività del Gruppo Anmi (Associazione Nazionale Marinai d’Italia) di San Pietro Vernotico nelle scuole sul tema della tutela ambientale del mare e del litorale. Nella mattinata di lunedì 15 aprile 2024 “I marinai una volta, marinai per sempre” hanno incontrato gli studenti della scuola secondaria di primo grado “Croce Monasterio” a Latiano. L’iniziativa è stata organizzata anche grazie alla collaborazione con la dirigente scolastica Ornella Manco. Relatore l’ammiraglio ispettore Paolo Cafaro del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera dal 2021 collocato in ausiliaria.

I grandi disastri ambientali sui mari nel mondo, gli accorgimenti adottati per scongiurarli, (o quantomeno ridurli), le conseguenze di un uso sempre più sconsiderato della plastica e le iniziative per evitarne l’impatto sull’ambiente: questi alcuni dei passaggi della relazione proposta ai giovani studenti con l’ausilio di esplicative immagini dall’ammiraglio Cafaro. Che ha poi documentato anche numerose situazioni a carattere ambientale locale meritevole di attenzione da parte degu studenti-cittadini. Esplicativi riferimenti in tema di biodiversità riscontrati sul litorale a sud di Brindisi e sullo Ionio, a Campomarino. E che comportamenti sconsiderati da parte dell’uomo sta progressivamente compromettendo. Da qui l’appello dell’esperto ad adottare comportamenti maggiormente rispettosi dell’ambiente.

“La biodiversità, ovvero la capacità di coesistere più specie di fauna e flora in un stesso luogo, è sintomo di qualità dell’ambiente. Se questo equilibrio salta - ha spiegato l’ammiraglio Cafaro - non c’è futuro per nessuno. Neanche per l’uomo”. Ha così concluso la sua dettagliata e particolareggiata relazione: “La terra è l’unico pianeta abitabile di cui possiamo disporre. Perciò rispettiamola”.

Nelle scorse settimane il Gruppo Anmi di San Pietro Vernotico ha portato il suo messaggio anche nella scuola media don Minzoni (I. C. “De Simone” di San Pietro Vernotico), nelle elementari Decroly e Lomarchese, (I.C. “Valesium” di Torchiarolo) e “Manzoni-Alighieri” (di San Donaci).

