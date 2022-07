Marciapiede dissestato in via Cagni: "Segno di disinteresse verso il decoro urbano"

BRINDISI - Riceviamo e pubblichiamo una nota di un cittadino, Giovanni Cafarella ( in rappresentanza di un gruppo di cittadini residenti al quartiere Casale), sulle condizioni in cui versa il marciapiede di via Ammiraglio Cagni a Brindisi.

E’ nota a tutti, anche a chi fa finta di non vedere, la condizione fatiscente del marciapiede di via Ammiraglio Cagni situato nella parte centrale del rione Casale. Completamente dissestato in diversi punti. Ridotto in condizioni pietose. Non sono da meno in quanto a degrado tanti altri marciapiedi sicuramente inadatti al transito in sicurezza delle persone che richiedono interventi urgenti.

Credo che lo abbia potuto finalmente verificare anche l’amministrazione comunale nel corso del sopralluogo effettuato molti mesi fa. Nel frattempo le condizioni sono peggiorate, ammesso che fosse anche possibile. Peraltro non si può certamente presumere che non ne fosse già a conoscenza da tempo, considerate le tante richieste di intervento inoltrate dai cittadini negli anni scorsi, alle quali non è stato mai dato alcun seguito.

Si tratta dell’ennesima testimonianza del disimpegno antico dell’Amministrazione comunale di Brindisi sul versante del decoro urbano e della sicurezza dei cittadini.

Nondimeno, non si ha alcuna notizia se e quando si pensa di effettuare i lavori di ripristino delle condizioni di agibilità del marciapiede, che comunque dovrebbe essere eseguito con estrema urgenza per eliminare il rischio di caduta per i pedoni e tutelare la loro incolumità fisica, anche per non aggravare ulteriormente il contenzioso giudiziario del comune di Brindisi, che in quel settore risulta particolarmente doloroso per le casse comunali.

Nel frattempo credo che si debba interdire al transito all’area dissestata nei punti in cui risulta assolutamente intransitabile, mediante apposizione di transenne e segnali di divieto di transito ai pedoni, ma anche intervenire sugli altri marciapiedi che si trovano in pessimo stato.

Ma mi chiedo se possa rientrare nelle competenza della commissione del consiglio comunale, programmare un sopralluogo al rione casale per verificare lo stato dei luoghi e richiedere l’adozione degli interventi necessari per eliminare le tanti situazioni di rischio esistenti non solo relativamente ai marciapiedi ma anche alle tante strade colabrodo. Costituirebbe finalmente un segnale di attenzione, ma anche di vicinanza alle esigenze ed ai problemi dei cittadini.