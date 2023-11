Al via il recupero, restauro e rifunzionalizzazione del Castello Ducale di Ceglie Messapica

CEGLIE MESSAPICA - Tutto pronto per la consegna dei lavori relativi all’intervento “Recupero, restauro e rifunzionalizzazione del Castello Ducale di Ceglie Messapica”, finanziato da Next Generation Eu. Lo rende noto l'amministrazione comunale in una nota inviata agli organi di informazione.

Saranno eseguite diverse tipologie di interventi. Opere di consolidamento: consolidamento estradossale delle volte con fasce di fibra di carbonio, previe centinature e puntellamenti preventivi; incatenamento dei piani mediante inserimento di profili metallici di cordonatura perimetrale con barre metalliche; realizzazione di ristilatura armata dei giunti mediante la tecnica dello “steel grid”; ripristino e/o sostituzione di architravi; chiusura di nicchie e vani; verifica dei tiranti presenti; realizzazione di cordolo sommitale in muratura e fibra di carbonio.

Interventi su coperture e solai: demolizione delle strutture di copertura in latero cemento, con sostituzione di strutture portanti in legno del tipo tradizionale; smontaggio, previo consolidamento, delle coperture provvisionali e realizzazione di nuove coperture con strutture portanti in legno del tipo tradizionale; realizzazione dei solai intermedi piani crollati, con struttura in legno del tipo tradizionale.

Interventi sugli infissi: restauro degli infissi in legno esistenti; realizzazione di nuovi infissi in legno del tipo tradizionale. Restauro delle finiture – intonaci materiali lapidei, pavimenti: restauro degli apparati pittorici presenti; restauro delle pavimentazioni di pregio presenti; intervento di restauro conservativo sulle finiture, con ripresa di muratura mediante cuci e scuci, e manutenzioni di alcune parti in stato di degrado.

Ad eseguire gli interventi sarà la Rti Ayroldi Angelo srl con sede in Ostuni - Vitale Francesco (mandante) con sede a Ceglie Messapica, come da determina n°605 del 03-08-2023. Progetto esecutivo, come da Determina n.15 del 18/01/2023, Rtp con capogruppo mandatario studio professionale associato Progest con sede in Frosinone. Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione con Determina n.927 del 14/11/2023 affidata alla RTP con mandatario studio tecnico associato Ianniciello con sede in Flumeri (Av).

"I lavori inizieranno a breve e finalmente, dopo più di quarant’anni, il simbolo della nostra città tornerà a splendere. Questa la risposta della maggioranza al fastidioso gracchiare di qualche uccello del malaugurio che si aspettava la perdita del finanziamento sul Castello. Il lavoro silenzioso di questi anni, tra mille difficoltà, inizia a dare i propri frutti. Per questi importanti risultati, invece di creare inutili e sterili polemiche, bisognerebbe tutti gioire per il bene della nostra amata Ceglie" commenta il sindaco.