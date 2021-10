La Protezione civile si dota di una ambulanza: è stata donata da un imprenditore

VILLA CASTELLI - Grazie alla sensibilità di un imprenditore del territorio, da ieri sera (venerdì 1 ottobre 2021) la Protezione Civile di Villa Castelli potrà usufruire di una ambulanza dotata di tutte le attrezzature necessarie per il primo soccorso. La cerimonia di consegna si è svolta durante i festeggiamenti della festa patronale, alla presenza del sindaco, Giovanni Barletta, dei volontari della Protezione Civile del gruppo Priciv-Arci Villa Castelli, del titolare dell'agenza per i servizi funebri, Marcello Antelmi, del parroco don Antonio Andriulo e del vescovo Vincenzo Pisanello.

"Quando Marcello Antelmi tre mesi fa mi comunicò la volontà di questa sua donazione - spiega Adriano Bellanova, presidente della locale associazione di Protezione civile - fu una emozione grandissima, perché avremmo dato un ulteriore servizio alla città e avremmo avuto l'occasione di allargare il parco mezzi a nostra disposizione e questo è un onore per me. Ricordo che nel dicembre 2011 quando, insieme ad un gruppo di amici, fondammo l’associazione di Protezione civile a Villa Castelli non avevamo alcun mezzo. Nel gennaio 2012 un cittadino ci donò una piccola autovettura e oggi contiamo ben tre mezzi e due scooter, oltre alle varie attrezzature e a breve ne arriveranno altre e non posso che essere orgoglioso di tutto ciò. Ringrazio ancora una volta l'amico e imprenditore Marcello Antelmi."