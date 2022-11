"La violenza tra le mura domestiche", se ne parla a Ceglie Messapica

CEGLIE MESSAPICA - La Commissione Pari Opportunità del Comune di Ceglie Messapica ha organizzato per venerdì 18 novembre 2022, alle ore 17.30, presso la Sala Convegni del Castello, un incontro volto ad osservare da vicino il drammatico fenomeno della violenza domestica, dal titolo "La violenza tra le mura domestiche", ideato e organizzato precedentemente al verificarsi di recenti episodi di tale natura nel territorio cegliese, proprio in considerazione dei crescenti aumenti di casi.

"Ritengo opportuno assumere una rigorosa posizione al riguardo, non solo in qualità di presidente della Commissione, ma semplicemente come donna - dichiara Luana Leo -. È giunta l'ora di affrontare il problema con la giusta attenzione e scrupolosità. Pertanto, si invita la cittadinanza a camminare insieme in tale direzione." All'incontro interverranno la psicologa Francesca Cafarella e l'avvocatessa Anna Maria Bellanova. L'evento è patrocinato dal Comune di Ceglie Messapica.