Voti finali di eccellenza per i primi diplomati al percorso quadriennale del Marzolla

BRINDISI - Ben tre 100 e lode, 4 cento, nessun voto inferiore a 80. Di segno positivo il bilancio finale degli esiti della prima classe quadriennale, a conclusione degli Esami di Stato, al Liceo classico B. Marzolla, afferente al Polo liceale Marzolla Leo Simone Durano. Questi risultati costituiscono il riconoscimento del merito di studenti che hanno avuto il coraggio di scegliere un percorso tanto innovativo quanto sicuramente efficace.

Grande è stata la soddisfazione per i neo diplomati di essere stati i pionieri nell’affrontare dopo 4 anni un esame decisamente impegnativo, durante il quale hanno dimostrato, nonostante l'ansia, di aver raggiunto un grande senso di responsabilità e di aver maturato competenze a tutto campo.

Gli studenti della 4D sono pronti a compiere il loro ingresso nel futuro a 18 anni, come avviene in molti dei paesi europei. Sicuramente una sfida vinta grazie al supporto delle famiglie che hanno creduto in questa esperienza e dei docenti che hanno accompagnato i ragazzi i quali, a loro volta, hanno mostrato tanta determinazione e tanta forza di volontà, nonostante il periodo difficile della pandemia che li ha privati della frequenza ‘in presenza’ della metà del percorso scolastico.

Grande anche la soddisfazione della dirigente scolastica, prof.ssa Carmen Taurino: “Mi unisco al coro di chi esprime soddisfazione. I nostri diplomati al quadriennale hanno superato con merito le più rosee delle aspettative, e il percorso a 4 anni si è confermato una scelta operata da ragazzi fortemente motivati, 'sfidanti' nel senso più nobile del termine, e vocati verso un modo innovativo di 'fare scuola'".

La sensazione a fine percorso è sicuramente di libertà e di sollievo per aver raggiunto, in anticipo, il primo traguardo che la vita propone, ma nello stesso tempo anche di un po' di nostalgia per dover salutare quella scuola che ha rappresentato un pezzo di vita per 4 anni.