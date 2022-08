Auto si "incaglia" sulla rotatoria: ancora un incidente sulla Oria-Manduria

ORIA – Si è accorto della rotonda troppo tardi. Dopo una brusca frenata, una persona alla guida di una Fiat Grande Punto di colore bianco ha terminato la sua corsa sul rondò posto alle porte del centro abitato di Oria, lungo la strada provinciale per Manduria (Taranto). Si tratta di un’arteria in cui si sono verificati numerosi incidenti, come il violento impatto fra due auto avvenuto lo scorso 23 agosto. (Foto in basso pubblicata sul gruppo Facebook "Il mio paesello Oria")

Fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze il sinistro verificatosi nel pomeriggio di oggi (sabato 28 agosto). Dopo aver superato il cordolo, la macchina si è arenata sul cordolo, con conseguenze per paraurti e ruote anteriori. Le persone a bordo del veicolo sono state soccorsa da personale del 118, intervenuto con due ambulanze. Sul posto anche i carabinieri e la Polizia Locale.