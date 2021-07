Donna investita in viale Aldo Moro: sfondato parabrezza auto

BRINDISI - Un altro pedone investito nella mattinata odierna (giovedì 29 luglio) a Brindisi, dopo l’incidente avvenuto intorno alle ore 9 in via Cappuccini. Il secondo episodio si è verificato intorno alle ore 11 in viale Aldo Moro, direzione centro, poco prima del distributore di benzina Erg. Qui una donna di 74 anni è stata centrata in pieno da una Fiat 600 condotta da un 73enne, mentre attraversava la strada. La malcapitata è stata sbalzata sull’asfalto, dopo aver sfondato il parabrezza della macchina. Fortunatamente non ha mai perso i sensi. Soccorsa da personale del 118, la donna ha riportato varie escoriazioni, ma sembra non versi in varie condizioni. L’incidente è stato rilevato dai motociclisti della Polizia Locale di Brindisi. La dinamica è in fase di accertamento.