Aeroporto di Brindisi, presidente AdP: da Ita arrivano rassicurazioni sui voli

La questione dei voli giornalieri Brindisi-Roma dall'aeroporto del Salento e il deficit degli stessi: è questo l'oggetto dell'audizione richiesta dal consigliere Paolo Pagliaro e da altri esponenti del Consiglio regionale, nella V Commissione del presidente Paolo Campo. Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, unitamente al direttore generale, Marco Catamerò e al direttore pianificazione strategica, Patrizio Summa e l'assessore regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia, sono intervenuti ai lavori della V Commissione consiliare della Regione Puglia convocata per esaminare la situazione attuale dei lavori, dei collegamenti e delle prospettive di sviluppo dell'aeroporto del Salento di Brindisi. Ai lavori, per Ita Airways, è intervenuto anche Giorgio Garbeglio, responsabile International & Industry Affairs.

Le perplessità sui voli Ita

Il consigliere Pagliaro (il primo di nove richiedenti le audizioni) ha espresso tutte le sue perplessità sulle scelte di AdP e della compagnia Ita, "che impattano negativamente sul Salento". Quali sono i piani per i collegamento dell'aeroporto del Salento che ha una centralità e un bacino di utenza importanti, tenendo anche conto importante dei flussi turistici? Questo il primo quesito che Pagliaro ha posto in audizione, esprimendo anche le perplessità sui costi talvolta proibitivi da Brindisi soprattutto se rapportati ai voli da Bari per Roma e Milano e viceversa. A seguire, la mancanza di parcheggi adeguati per le navette, scarsi collegamenti con le linee ferroviarie, insomma una situazione di disparità che non pone il Salento al centro degli obiettivi della società AdP, secondo il consigliere Pagliaro. Ma le perplessità riguardano anche i consiglieri Romito, Scalera, Caroli, Leoci, ciascuno con le criticità relative al proprio territorio. Infatti anche Bari, secondo Romito, non se la passa benissimo: "Se Atene piange, Sparta non ride", ha detto.

Le risposte di AdP

Ai consiglieri sono stati forniti elementi utili in ordine allo stato dei numerosi interventi realizzati e che tra pochi giorni saranno inaugurati, oltre a quelli in corso e in fase progettuale destinati a cambiare radicalmente il volto dell'aeroporto di Brindisi e con particolare riferimento a: riqualifica pista - RWY 13/31; nuovo piazzale aeromobili A.G.; nuova cabina elettrica Avl; nuovo sentiero di avvicinamento testata 31; nuovo sentiero di avvicinamento testata 13; riqualifica pista - Rwy 05-23 (in esecuzione); nuova cabina elettrica aerostazione; tendostruttura arrivi extra Schengen; e-gates arrivi e partenze extra Schengen; Bhs (sistema smistamento bagagli) standard 3 provvisorio; vip lounge (in esecuzione); parcheggio auto multipiano (in gara); adeguamento sismico terminal; ammodernamento del sistema Tvcc dell'aeroporto con sostituzione delle telecamere da analogiche a digitali e relative adeguamento del sotware di gestione e rete di trasmissione dati e storage.

Dichiarazione di Vasile

"La presenza di oggi in Commissione così come avvenuto in passato - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - rappresenta l'ennesimo atto di attenzione e confronto con il territorio che AdP da sempre garantisce. Riteniamo di aver fornito ai consiglieri regionali, e per il loro tramite alle comunità che hanno nell’aeroporto del Salento un'infrastruttura vitale per poter esercitare il proprio legittimo diritto alla mobilità, ampia rassicurazione sull'attenzione che dedichiamo a questo aeroporto. Il poderoso piano di investimenti previsti nel periodo 2024-2027 di oltre 50 milioni di euro, tra opere realizzate, in corso e in fase progettuale, al quale vanno aggiunti gli ulteriori interventi previsti per l'imminente G7, interesseranno tutta l'infrastruttura che non è unicamente, vorrei fosse chiaro una volta per tutte, la sola aerostazione. Un aeroporto è costituito da sistemi e sottisistemi infrastrutturali, dai quali non è possibile prescindere per garantire a un aeroporto le migliori condizioni operative, di safety e security. Anche sul fronte dei collegamenti ritengo siano state fornite altrettante rassicurazioni per quanto attiene i voli operati da Ita, la cui programmazione estiva è ancora in fase di perfezionamento, ai quali si aggiungono i nuovi voli da noi già annunciati per Praga, Trieste, Danzica e a cui potrebbero aggiungersene altri nei prossimi giorni. Un sentito e doveroso ringraziamento a Ita per essere stata al nostro fianco in questo importante momento di confronto e ascolto con i rappresentanti dei cittadini pugliesi. Sono convinto che tutto ciò darà ulteriore impulso alla crescita di un'infrastruttura che riteniamo di primo piano nell'ambito della rete aeroportuale pugliese. Guardiamo perciò con fiducia al futuro, certo che tutto questo lavoro darà presto nuovi eccellenti risultati".

Dichiarazione di Maurodinoia

In merito ai collegamenti di superficie tra l'aeroporto del Salento e la stazione ferroviaria di Brindisi, l'assessore ai Trasporti, Anita Maurodinoia, ha dichiarato: "Abbiamo verificato che a Brindisi la linea Ap gestita dalla Stp Brindisi effettua un servizio navetta aeroporto stazione che risulta essere in grado di coprire con le sue 38 corse giornaliere un'ampia fascia oraria dalle prime ore del mattino fino a dopo mezzanotte, tutti i giorni della settimana. Solo qualche disallineamento di orario è stato registrato per i collegamenti Cotrap con Lecce. Per questo, insieme alla società, stiamo valutando di razionalizzare l'offerta esistente, in particolare anticipando di un paio di ore la corsa mattutina, in modo che si possa raggiungere l'aeroporto in tempo per la partenza dei primi voli della giornata".