Aeroporto di Brindisi, previsti investimenti per 61 milioni di euro

Si è svolta oggi, presso la commissione regionale Bilancio e programmazione, l'audizione dell'assessore pugliese ai Trasporti, Anita Maurodinoia, e dei manager di Aeroporti di Puglia. Il presidente della commissione, il consigliere regionale di Azione Fabiano Amati, ha spiegato che la seduta di oggi ha "ripulito il dibattito sullo scalo di Brindisi da imprecisioni e illusioni".

E' emerso che il traffico dell'aeroporto è in costante crescita, con 2.438 voli nel 2022 e con un 6 per cento in più stimato nel 2023; si prevedono investimenti per complessivi 61 milioni di euro, in ciò contemplando la nuova aerostazione e parcheggi multipiano; la compagnia Ita, come tutte le altre, può - se vuole - accedere oggi stesso agli incentivi per incrementare le rotte, purché non siano sovvenzioni vietate dalla legge.

Spiega Amati: "Tutto qui. Ogni altra deduzione, o idea, appartiene alla decisione imprenditoriale delle compagnie e di Ita, ricordando che il trasporto aereo è un'attività completamente a mercato e perciò non prevede che si possano tassare i cittadini per sovvenzionare rotte in perdita o rotte già esistenti pur se stagionali".

Il presidente, al termine della seduta, ha aggiunto: "Io sono ovviamente a favore di rotte e fasce orarie ampliate, mi associo a tutte le richieste razionali, confido nel lavoro dei parlamentari nazionali e segnalo - soprattutto - la necessità di ampliare la domanda di trasporto aereo con politiche di sviluppo, tra queste contemplando, per esempio, il sì agli insediamenti turistici alberghieri e al serbatoio Gnl per consentire la partenza (o l'approdo) da Brindisi - detto sempre per esempio - della World Europe di Msc da 6.700 passeggeri, alimentata completamente a gas. E ho detto tutto".

Amati ha poi ringraziato per la collaborazione e le informazioni l'assessore Anita Maurodinoia, i manager AdP Antonio Vasile, Marco Catamerò, Patrizio Summa e Donato Dauria, e i dirigenti regionali Vito Antonacci e Irene Di Tria.