Serbatoio Edison: martedì l'avvio delle attività preliminari nell'area di Costa Morena Est

BRINDISI – La comunicazione di inizio lavori (Cila) è stata presentata al Comune di Brindisi. Nella giornata di domani (martedì 9 gennaio) Edison dovrebbe avviare le attività preliminari alla realizzazione del serbatoio di Gnl nell’area di Costa morena est. E’ quanto appreso da fonti vicine al dossier. Le attività dovrebbero andare avanti per un paio di mesi.

In una prima fasa saranno effettuati dei test volti a verificare le risposte geotecniche dei pali di fondazione del deposito small-scale di gas naturale liquefatto. In particolare saranno realizzati dei pali pilota che saranno collocati in posizione diametralmente opposta rispetto alla futura fondazione del serbatoio, affinché non interferisca con i sottoservizi che attualmente interessano il sito.

Una volta allestito il cantiere e le attrezzature, si procederà con la realizzazione di pali prova in calcestruzzo, che permetteranno di eseguire i controlli di integrità e strumentali nel corso delle prove a massimo carico attraverso zavorre in calcestruzzo. Si tratta, come detto, di attività preliminari e propedeutiche alla realizzazione dell’impianto, che non costituiscono l’avvio della costruzione dello stesso.

L’ultimo ok al progetto è arrivato lo scorso 21 dicembre, quando il Comitato tecnico regionale della Puglia ha espresso parere favorevole, ma con quattro prescrizioni che riguardano piccole modifiche progettuali. Pochi giorni prima la conferenza dei capi gruppo del Comune di Brindisi aveva prodotto un documento unitario in risposta al ministero dell’Ambiente e della sicurezza economica, che aveva rigettato la richiesta di riesame dell’iter autorizzativo avanzata dal consiglio comunale, con delibera approvata all’unanimità.

Più volte il ministero ha ribadito la legittimità del decreto interministeriale autorizzativo rilasciato il 22 agosto 2022, respingendo le obiezioni del territorio sulle possibili ripercussioni riguardanti ambiente, salute e sviluppo dell’area portuale. Va ricordato infatti che associazioni ambientaliste e Cgil hanno dato vita a tre manifestazioni di protesta nel giro di poche settimane.