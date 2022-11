Contratto istituzionale di sviluppo costa adriatica: arrivano 184 milioni di euro

Assegnate ufficialmente le risorse necessarie per il Contratto istituzionale di sviluppo (Cis) della costa adriatica delle province di Brindisi e Lecce: è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la delibera con cui si riservano i 184 milioni di euro previsti. Ad annunciarlo il parlamentare di Forza Italia Mauro D'Attis, che aggiunge: "Procede, quindi, tutto in tempi ragionevoli per dare il via all'importante strumento di sviluppo territoriale che abbiamo fortemente voluto. Gli ambiti tematici su cui presentare i progetti sono, come è noto, i seguenti: rigenerazione della costa e dei paesaggi costieri anche con riguardo alle infrastrutture di collegamento; interventi per il rilancio culturale che abbiano un collegamento con l'elemento marino; turismo, con particolare riferimento alla valorizzazione e fruibilità dell'attrattore culturale, sempre attinente alla costa e al mare".

Per i Comuni della costa adriatica della provincia di Brindisi è prevista la realizzazione di questi progetti: riqualificazione dell’ex collegio Tommaseo che diventerà un polo dell'innovazione del mare (30 milioni), recupero e valorizzazione della prima porzione dell'isola di Sant'Andrea che ospiterà attività ricettive e servizi (5 milioni), opere di difesa dell'erosione costiera (16 milioni), opere di mitigazione del rischio geomorfologico e riqualificazione ambientale della riserva naturale di Torre Guaceto (1 milione e 260 mila euro), ciclovia di Carovigno-Santuario di Belvedere-Torre Guaceto (1 milione), interventi di valorizzazione di Torre Canne (1 milione e 800 mila euro), completamento del sistema infrastrutturale per la mobilità dolce della marina di Ostuni (3 milioni e 500 mila euro), difesa del litorale di Torchiarolo (4 milioni) e consolidamento della costa di Torchiarolo (1 milione e 500 mila euro). Conclude D'Attis: "Il Cis darà un impulso strategico per il rilancio dei territori costieri interessati, producendo economia e lavoro. Continuiamo a monitorare i prossimi passi: bene così".