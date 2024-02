BRINDISI – “Pugliattiva: misure regionali a sostegno dell’auto-imprenditorialità”. È questo il nome dell’incontro organizzato dall’Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro (Arpa, Puglia) – Ambito Territoriale di Brindisi, che da anni svolge anche attività di promozione e sostegno alle misure sull’auto-imprenditorialità.

Rivolto a tutto il territorio provinciale del Brindisino, con l’intento di far conoscere ad un pubblico più ampio i propri servizi, l’evento si svolgerà Lunedì 4 marzo alle ore 9:30, presso la sala conferenze del Palazzo della Regione Puglia a Brindisi in Via Tor Pisana, 114 ove attualmente hanno sede il Coordinamento territoriale provinciale di Arpal Puglia ed il Centro per l’Impiego di Brindisi.

Scopo della giornata è di illustrare e condividere lo stato attuale delle forme di sostegno offerte ai cittadini in merito allo sviluppo di progetti d’impresa, lasciando poi spazio a dei tecnici di settore di Puglia Sviluppo, la società finanziaria della Regione Puglia, che descriveranno nello specifico le misure in oggetto e risponderanno ad eventuali domande da parte della platea presente.

L’evento vedrà la partecipazione dell’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci, dell’Assessore al Lavoro, Formazione, Istruzione, Università e Diritto allo Studio della Regione Puglia Puglia Sviluppo, Sebastiano Leo, del Program Manager Promozione del Lavoro e dell’Innovazione Puglia Sviluppo, Lorenzo Minnielli, della Dirigente Regione Puglia, Claudia Claudi e del Dirigente dell’Uo Coordinamento Centri per l’Impiego Lecce – Brindisi- Taranto, Luigi Mazzei.

Gli interventi dei sopra citati ospiti saranno preceduti dai saluti istituzionali del Sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, e del Presidente della Provincia di Brindisi, Toni Matarelli, e dai saluti di benvenuto della Responsabile Unico Centri per l’Impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi Anna Loparco. Presenzieranno all’incontro i rappresentanti di Confindustria Brindisi, Camera di Commercio di Brindisi, Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, i commercialisti e i consulenti del lavoro della provincia, le sigle sindacali, i rappresentanti degli ITS pugliesi e gli utenti interessati a intraprendere progetti di autoimprenditorialità.

Si ricorda, inoltre, che Pugliattiva ha ottenuto il riconoscimento dall’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili provinciale per il conseguimento del “crediti particolari”.

L’evento è aperto al pubblico.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui