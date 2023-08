"Orizzonti per lavoro": nuova serie di iniziative a Torre Santa Susanna

TORRE SANTA SUSANNA - Proseguono presso il Museo Dell’olio di Torre Santa Susanna le attività di Orizzonti per il Lavoro. Il progetto intercettato dal Comune di Torre Santa Susanna, finanziato dalla Regione Puglia con 91 mila euro nell’ambito del bando Punti Cardinali, è finalizzato a sostenere e orientare le persone alla ricerca di lavoro. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, è attivo l’Orientation Desk con operatori specializzati pronti a rispondere alle domande e a fornire consulenze personalizzate per aiutare nella ricerca di una occupazione adeguata.



“Grazie al finanziamento ottenuto dal bando Punti Cardinali abbiamo dato vita ad un servizio professionale gratuito a disposizione di tutti - commenta l’assessore per i servizi sociali del Comune di Torre Santa Susanna, Lucrezia Morleo - il servizio è dedicato agli studenti e giovani tra i 15 e i 29 anni di età, e alle loro famiglie, che sono in cerca del settore professionale nel quale cimentarsi per esprimere le loro potenzialità, lo sportello fornisce indicazioni utili per l'orientamento alla formazione e al lavoro, assistenza per la redazione del curriculum e per alimentare le inclinazioni personali e perfezionare le competenze in vista di un determinato sbocco lavorativo".



Il progetto prevede inoltre Laboratori di orientamento didattici, esperienziali o narrativi, e Job Days, caratterizzati dalla compartecipazione degli stakeholder del mercato del lavoro e dalla presenza di relatori qualificati.

Le attività laboratoriali riprenderanno a partire dal mese di settembre con eventi imperdibili tra cui:

- “Fare impresa”, che si terrà nelle giornate che vanno dal 5 all’8 dalle ore 8.30 alle ore 13.30 rivolto a persone già occupate ma che intendono cambiare lavoro;

- “l’industria sul territorio: conoscenza e opportunita’ che si terrà dal 5 all’8 dalle ore 8.30 alle ore 13.30, rivolto ai disoccupati e gli inoccupati;

- “turismo locale: conoscenza e opportunita’”, che si terrà dal 12 al 15, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, rivolto ai giovani tra i 15 e i 29;

- I più piccoli delle scuole primarie invece potranno aderire a diversi progetti quali: “Viaggio zero”, il 10 e il 24 dalle ore 8.00 alle ore 13.00; “manipolazione dell’argilla”, l’11e il 12 dalle ore 15.00 alle ore 20.00; “enjoy english”, il 13 e il 27 dalle ore 15.00 alle ore 20.00; “l’arte della tessitura”, il 18 e il 19 dalle ore 15.00 alle ore 20.00; “Kamishibai- laboratorio teatrale”, il 20 e il 26 dalle ore 15.00 alle ore 20.00;