Multiservizi, Marchionna rassicura i lavoratori: "Garantiremo continuità aziendale"

BRINDISI – La Brindisi Multiservizi ha bisogno di un’iniezione di liquidità pari a circa 2,3 milioni di euro per poter andare avanti senza difficoltà, ma prima dovranno essere approvati il bilancio 2023 e il piano industriale 2024-26 di rilancio della partecipata. Il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, ha assicurato che l’amministrazione comunale ha accelerato per chiudere questo iter nel più breve tempo possibile. Il primo cittadino ha fatto il punto sulla situazione economica e sulle prospettive della società in house Comune di Brindisi nel corso di un incontro con decine di lavoratori che si è svolto stamattina (mercoledì 28 febbraio) presso la sala Mario Marino Guadalupi di palazzo di città.

Una delegazione di dipendenti si era radunata all'esterno del municipio per esprimere il proprio disappunto sulle incertezze che attanagliano il futuro della Bms. A tenere banco, in particolare, il mancato saldo delle spettanze di gennaio (di cui finora è stato versato solo un acconto) e di un credito pari a circa 2 milioni di euro del Comune nei confronti della partecipata relativo alla gestione dei parcheggi a pagamento, accumulatosi negli anni scorsi.

I sindacalisti Roberto Aprile (Cobas) e Antonio Baldassarre (Cisl, delegato anche da Uil e Cgil) hanno guidato la delegazione di lavoratori che ha chiesto e ottenuto il confronto (non programmato) con il primo cittadino, proprio per esprimere le preoccupazioni del personale.

L'iniezione di liquidità

Nei giorni scorsi, come noto, l’amministrazione comunale ha consegnato alla conferenza dei capigruppo il piano industriale triennale a firma dell’amministratore unico della Bms, Gianvito Morelli. Il documento ora dovrà essere approvato dalla giunta comunale, per poi approdare in consiglio comunale.

Marchionna sostiene che la bozza di piano industriale già deliberata lo scorso dicembre garantirà continuità aziendale. Una volta approvato il programma di rilancio, l’amministrazione comunale, sulla base di quanto previsto dalla legge Madia, potrà intervenire in soccorso della partecipata, ripianando le perdite che si sono accumulate fra il 2022 e il 2023. Queste potranno essere quantificate con certezza solo dopo l’approvazione del bilancio 2023. “Speriamo di averlo – afferma il sindaco – entro la fine della settimana. Stiamo correndo per approvarlo prima, rispetto al termine del 30 aprile fissato dalla legge. Se dobbiamo ripianare, dobbiamo farlo al centesimo”.

La somma in questione, come spiega lo stesso sindaco, dovrebbe essere di circa 2,3 milioni di euro. L’approvazione del rendiconto della partecipata dovrà necessariamente avvenire prima del consiglio comunale in cui si discuterà del piano triennale, programmato per il 15 marzo. “Dobbiamo andare lì – afferma Marchionna – sapendo quanto ripianare”.

Il saldo degli stipendi

Altro nodo da sciogliere a breve è quello riguardante il saldo delle mensilità di gennaio. Su questo fronte il Comune ha incontrato un ostacolo in un decreto ingiuntivo di circa 60mila euro per una situazione debitoria maturata negli anni passati. L’atto è stato notificato nei giorni scorsi. SI tratta di una “variabile non prevista – spiega Marchionna – che chi ha bloccati. Abbiamo fatto e stiamo facendo fare i salti mortali per garantire il pagamento del saldo di gennaio. Intanto stiamo già lavorando per quello di febbraio”.

L'adeguamento dei prezzi

Dopo il suo intervento, Marchionna, affiancato dagli assessori Livia Antonucci (Bilancio), Daniela Maglie (Trasparenza ed efficienza amministrativa) e Lidia Penta (Politiche giovanili e sport), ha risposto alle domande dei lavoratori. Uno di loro ha sollevato la questione riguardante il mancato adeguamento del tariffario dei servizi resi dalla partecipata (in particolare manutenzione di verde pubblico, segnaletica stradale e tutto ciò che attiene al traffico) ai contratti vigenti. Il sindaco spiega che la questione della congruità dei prezzi è legata alla situazione di predissesto economico in cui versa il Comune. “Siamo vincolati – afferma Marchionna – alle disponibilità finanziarie. Il dato degli adeguamenti della produttività stiamo tentando di aggirarlo attraverso il ricorso al 20 percento del fatturato esterno alle commesse del Comune”. Su questo fronte è stato avviato un confronto con il direttore generale dell’Asl Brindisi, affinché si possa affidare alla partecipata la gestione dei parcheggi dell’ospedale Perrino. “Abbiamo bisogno di incrementare il fatturato - riferisce il sindaco - stando a parità di personale, puntando su altri versanti”.

Rassicurazioni ai precari

Il sindaco ha fornito rassicurazioni anche ai precari della partecipata, attualmente senza lavoro. “Il bando per definizione della graduatoria da cui attingere per i precari – assicura – è pronto”. Ma appunto, anche qui, bisogna portare a termine i passaggi riguardanti l’approvazione del bilancio 2023 e del piano di rilancio industriale, il cui core business sarà costituito dal piano parcheggi. L’aumento del pass per i residenti e delle tariffe per la sosta sugli stalli blu ha suscitato nei giorni scorsi forti polemiche. Anche su questo versante Marchionna ha fornito dei chiarimenti (guarda il videoservizio sul tema).

"Bisogna aumentare la capacità produttiva"

"Verrò in azienda - afferma ancora il sindaco - a fare un'assemblea generale. Uno dei punti interrogativi è la capacità produttiva azienda, che deve essere un po’ elevata. Se andiamo avanti con questo criterio storico, probabilmente non riusciremo mai a salvarla. C’è bisogno di un impegno un po’ di tutti. Con formazione e incentivi, cercheremo di mobilitare le risorse umane: questa è la vera variabile di del piano industriale".

L’incontro è stato definito “estremamente positivo” dal sindacalista Roberto Aprile.

